Fin dalla nostra infanzia siamo stati abituati a consumare il latte di mucca ma sul mercato ci sono anche altre varietà. Oggi infatti In commercio ci sono tanti tipi di latte e tra questi c’è anche quello di riso.

È una bevanda vegetale, ottenuta dal riso. È il prodotto giusto per sostituire il latte vaccino e viene somministrato anche nella prima infanzia.

È ricco di nutrienti, con pochi grassi e dalle tante proprietà benefiche.

Questo latte è adatto per chi soffre di intolleranza al latte vaccino, ha un sapore dolciastro ed è facilmente digeribile.

Ecco le proprietà del latte di riso, nutriente e ottimo per perdere peso

Il latte di riso contiene zuccheri semplici, una buona parte di carboidrati ed ha poche proteine. È molto adatto per chi svolge attività fisica intensa perché fornisce un buon apporto di energia.

Le bevande a base di riso, contengono pochi grassi e poche calorie.

Tra le proprietà del latte di riso, nutriente e ottimo per perdere peso, c’è la sua alta digeribilità e l’assenza di colesterolo e lattosio.

Contiene anche magnesio, manganese, selenio, vitamina E e flavonoidi. Grazie al contenuto di questi ultimi, il latte di riso è utile per prevenire le malattie cardiovascolari e l’ictus.

È ottimo per chi soffre di stitichezza, colon irritabile, per i celiaci e per tutti coloro che soffrono di intolleranze alimentari.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Come assumere il latte di riso

Il latte di riso può essere consumato a colazione ed utilizzato in cucina, per preparare delle ricette, sostituendolo al latte vaccino.

Può essere acquistato nei supermercati e in tutti i negozi bio.

Sul mercato ci sono diversi tipi, anche quelli “rinforzati” cioè con l’aggiunta di vitamina D e B 12.

Quando non assumere il latte di riso

È controindicato per chi ha problemi di sovrappeso, per chi soffre di diabete e per chi è intollerante ai glucidi.