Per questa stagione gli stilisti puntano su capi femminili e ricercati che valorizzano collo e décolleté. Ecco cosa scegliere per esaltare la propria silhouette.

Spalle in primo piano: se sono ampie e squadrate bisogna puntare su un modello asimmetrico. Se si ha un seno piccolo si può dare più volume con l’abito a maxi-balza.

Le scollature sensuali ma mai volgari sono al centro di queste tre idee che abbiamo selezionato per le Lettrici. Quindi, sono queste le proposte degli stilisti per un outfit femminile e ricercato senza spendere troppo. Scopriamole insieme.

Tre idee semplici e alla moda

La prima proposta e un outfit asimmetrico per le donne con spalle ampie e quadrate. Si parte da un top monospalla con balza e corpetto plissettato. Lo si abbina a una longuette svasata in viscosa beige. Come scarpe, andrebbero preferiti dei sandali in pelle rosa confetto, con listini sottili incrociati, cinturino con fibbia e tacco in metallo.

Ora gli accessori: abbiniamo un bracciale in acciaio color oro rosa con pendente a forma di cuore e chiusura a coulisse. Per mantenere i toni delicati di questo outfit, la migliore scelta per un gioiello da indossare è un anello in ottone rosato e brillanti bianchi. Infine, una borsetta in pelle rosa con chiusura gioielli e manico in catena dorata.

Le proposte degli stilisti per un outfit femminile e ricercato senza spendere troppo

La seconda proposta è rivolta, invece, alle Lettrici che hanno spalle toniche e seno piccolo. L’abito può essere a motivo astratto, con gonna ampia svasata e cinturino con strass e pietre colorate. In abbinato dei sandali neri in suede, a listini larghi, con chiusura cinturino e fibbia laterale e tacco largo. Per gli abbinamenti la scelta migliore per una borsa è un modello nero in ecopelle, con doppio manico e inserti in catena dorata.

Per impreziosire la scollatura, poi, l’ideale è un girocollo con strass bianchi e chiusura a moschettone. Infine, orecchini e anello: i primi saranno in metallo dorato, con chiusura a monachella. Dal dito, invece, andrà un anello bombato in metallo dorato.

L’ultima proposta è pensata per le Lettrici più minute con spalle strette. L’abito sarà lungo in cotone verde con balza e fiocco in vita. Come scarpa, la scelta ricade su delle ballerine in ecopelle con cinturino alla caviglia.

La borsa sarà una tracolla in ecopelle, mentre al collo la scelta della redazione e un pendente a quadrifoglio con misura regolabile. Niente anelli ma, alle orecchie, si porteranno degli orecchini al lobo floreale con cubic zirconia e cristalli, in plastica medicale.

