Le forze come la digitalizzazione stanno guidando la prossima decade di trasformazioni sul posto di lavoro. Le buone notizie? Gli amministratori delegati possono rifocalizzare le loro strategie e la loro cultura d’impresa. Lo scopo? Far sopravvivere ed emergere le loro imprese. Al momento attuale ci sono delle tendenze ben definite in atto. Quali sono, dunque, le priorità da considerare per il futuro del vostro lavoro? Vediamole insieme.

La prima è la strategia d’impresa. Rimanere adattabili e resistenti di fronte al cambiamento. È una parte fondamentale del futuro. La flessibilità che offre contribuisce anche ad aumentare produttività ed equilibrio tra lavoro e vita privata. Stimolando ulteriormente questo cambiamento. Bisogna investire nella creazione di un ambiente di lavoro flessibile ed efficace. Il 72% delle aziende dichiara che risponderà alla Covid-19 con una migliore resilienza e agilità lavorativa.

La seconda è la pianificazione nell’acquisizione di talenti lavorativi. Devono essere valutati i valori e la missione dell’azienda. E mantenere un’attenzione particolare alla diversità e all’inclusione durante l’assunzione. La diversità di genere, infatti, migliora i risultati aziendali. Aumenta i profitti e la produttività. Aumenta l’attrazione e la fidelizzazione dei talenti. E porta maggiore creatività, innovazione e apertura. Per conservare il talento, bisognerà concentrarsi sulla costruzione delle competenze dei dipendenti. E sull’aumento del loro apprendimento sul posto di lavoro. Per rimanere adattabili, bisognerà sfruttare modelli alternativi, come la gig economy, al momento giusto e al prezzo giusto. Si investirà nel percorso digitale della forza lavoro, dagli strumenti al software e altro ancora.

Le priorità da considerare per il futuro del vostro lavoro

Poi ci sono apprendimento e innovazione. Il 14% dei lavori sono ad alto rischio di automazione. E il 32% dei lavori sarà radicalmente trasformato. L’aggiornamento delle competenze, dall’alfabetizzazione digitale al pensiero critico, sarà fondamentale. E richiederà un impegno sia individuale che organizzativo per avere il massimo impatto sulla forza lavoro. A fronte di questo, al momento c’è troppa impreparazione. 6 adulti su 10 non hanno competenze di base in materia di tecnologie dell’informazione e della comunicazione. O non hanno esperienza con il computer. Bisognerà investire in una cultura dell’apprendimento. E della continua riqualificazione e digitalizzazione della forza lavoro.

Come quarta istanza abbiamo l’esperienza del lavoratore. Non tutti i lavoratori vedono il loro lavoro come qualcosa da fare dalla mattina alla sera, pedissequamente. 7 su 10, se fosse così, sarebbero pronti a prendere in considerazione offerte migliori. E 1/3, pur di lavorare meglio, accetterebbe anche una riduzione del salario. Si rinnova l’attenzione per il sostegno delle esigenze individuali e del benessere. Anche perché una forza lavoro motivata fornisce grandi vantaggi. -41% di assenze sul posto di lavoro. -42% di necessità di ricambio dei lavoratori. +20% di vendite. +17% di produttività. Bisognerà investire nella costruzione di una forza lavoro fedele. Chiarendo le aspettative e promuovendo relazioni positive.

L’ambiente professionale è altrettanto importante

È l’ultima priorità da considerare. Il lavoro flessibile è una parte essenziale della nuova normalità. I luoghi di lavoro flessibili svolgono un ruolo importante per il successo di un business. Le aziende possono diventare più produttive grazie al lavoro flessibile. E le aziende lo stanno introducendo per ridurre le spese di capitale e di gestione. Bisognerà investire per aiutare i dipendenti a lavorare da dove vogliono, quando vogliono. Il 72% dei CFO ritiene che la flessibilità del lavoro renderà l’azienda migliore, nel lungo periodo.