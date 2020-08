Le principali economie mondiali in recessione tecnica: gli ultimi dati macro non lasciano dubbi. Economia a stelle e strisce nei guai e il presidente Usa Donald Trump pensa di rinviare le elezioni. Con uno dei suoi tweet, per la verità più destabilizzante degli altri, questa volta Trump punta al bersaglio grosso: il rinvio delle elezioni. Il Covid-19 costringerebbe la gente a votare per corrispondenza, il che potrebbe esporre le elezioni del 2020 al rischio di frode. Questa, in estrema sintesi, la posizione del candidato repubblicano nonché attuale inquilino della Casa Bianca. Da qui la sua proposta: rinviare le elezioni a quando le persone potranno votare in sicurezza.

PIL Usa: peggior crollo dal 1970

Ma gli Usa si trovano in una posizione difficile anche su un altro fronte, quello del PIL. Sempre il Covid ha portato ad una contrazione del prodotto interno lordo, nel secondo trimestre, che sfiora il 33%, fermandosi sul baratro del 32,9%, il peggior crollo dal 1970. In considerazione del pesante negativo anche sul trimestre precedente (-5%) Washington è, di fatto, in recessione tecnica. E non è la sola. Non vanno bene le cose nemmeno nel Vecchio Continente dove la Germania, fino a qualche tempo fa locomotiva d’Europa, deve lamentare un dato preliminare sul Prodotto Interno Lordo, in contrazione del 10,1% da un trimestre all’altro. Per di più tutto questo è anche peggio delle previsioni degli esperti, ferme a non oltre il 9%.

Cosa comprare a Piazza Affari

La domanda riguardante cosa comprare a Piazza Affari, in questo clima, trova una difficile risposta. Soprattutto pensando alla performance del Ftse Mib che alle 15.30 vede un -2,8%. Che si accompagna, peraltro, al -2% del Cac 40, al -2,3% del Ftse 100 di Londra e al -3,33% del Dax di Francoforte. Sul fronte degli spunti operativi, l’equipe degli analisti tecnici di ProiezionidiBorsa non ha dubbi: il ribasso dei mercati potrebbe essere anche molto forte nei prossimi giorni.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Cosa comprare a Wall Street

La situazione, quindi, è molto delicata ed il responso è uno solo: le principali economie mondiali in recessione tecnica. Guardando al focus statunitense, le storie più interessanti sembrano riguardare titoli come PayPal Holdings Inc. (NASDAQ: PYPL) che vede confermato il suo rating Buy da parte di Rosenblatt. Parallelamente Wedbush Securities ha ribadito il suo rating Outperform e ha aumentato il suo obiettivo a $ 220 dai precedenti $ 200. Stesso discorso fatto da RBC Capital Markets: conferma sull’Outperform e aumento del target a $ 212 dal precedente livello di $ 192.

Gli eventi più importanti nel calendario macroeconomico

Agli orari prefissati si può consultare il calendario economico per leggere l’esito dei dati macroeconomici pubblicati. Tra i vari dati macro, quelli più interessanti riguardano, come detto, il Pil di Usa e Germania. Ma anche il tasso di disoccupazione di giugno in Italia (in aumento a 8,8% contro il precedente 8,3%) e in Europa (in aumento a 7,8% contro il precedente 7,7%).