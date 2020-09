Una settimana così negativa non si vedeva sul Ftse Mib Future da fine luglio, quando ci fu un calo su base settimanale del 4,8%. All’epoca ci fu un’immediata reazione che non porto a un vero e proprio rialzo, quanto piuttosto a una fase laterale che è continuata per i mesi di agosto e settembre.

Le prime sedute di settimana prossima saranno decisive per capire se ci sarà un forte ribasso sul Ftse Mib Future. Le quotazioni, infatti, si trovano su importanti livelli rotti i quali il ribasso potrebbe essere molto profondo.

Alla chiusura del 25 settembre il Ftse Mib Future ha visto chiudere le sue quotazioni a 18.626 in ribasso dell’1,2% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La proiezione in corso sul time frame giornaliero è ribassista e non ha più ostacoli lungo il percorso ribassista che porta al I obiettivo di prezzo in area 18.175. La partita di breve periodo si deciderà su questo livello. La sua tenuta, infatti, potrebbe favorire un rialzo delle quotazioni con conseguente inversione rialzista. In caso di rottura in chiusura di giornata, invece, le quotazioni si potrebbero dirigere verso area 16.000, prima, e 14.000, poi.

Time frame settimanale

La chiusura settimanale è stata molto pesante per il Ftse Mib Future non tanto per l’entità del ribasso, quanto per la rottura dell’importantissimo supporto in area 19.334. A questo punto o si assiste subito a un recupero del livello rotto in chiusura di settimana oppure le quotazioni potrebbe accelerare al ribasso verso area 16.660. L’eventuale rottura di questo supporto, poi, aprirebbe le porte a una continuazione del ribasso fino in area 14.000. La massima estensione si trova in area 10.000.

Time frame mensile

Sul mensile le quotazioni potrebbero rompere al ribasso l’importante supporto in area 18.915. Ancora nulla di preoccupante, ma le quotazioni potrebbero scendere fino in area 16.890. Solo una chiusura mensile inferiore a questo livello farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso.

Ovviamente il recupero in chiusura mensile di area 18.915 darebbe forza ai rialzisti che potrebbero puntare verso gli obiettivi indicati in figura.

