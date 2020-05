Le previsioni degli analisti: le Top Pick da Jefferies

Le previsioni degli analisti sui mercati stanno riflettendo quanto accade in Borsa. Nel caso della nuova Top Pick List in arrivo da Jefferies si tratta di una vera e propria rivoluzione.

Le quotazioni dei mercati americani

Cambio di rotta sui mercati? Di sicuro gli analisti stanno guardando con curiosità a tutto ciò che accade. Infatti dopo la pausa di ieri Wall Street sembra incanalata verso una ripresa convinta. La conferma arriva proprio dalle quotazioni dei mercati americani che si registrano in apertura. L’S&P 500 infatti, al momento della partenza, si porta oltre il +2,15%, seguito a ruota dal Dow a 2,24% e dal Nasdaq a 1,8%. Anche per questo le previsioni degli analisti, e in particolare la nuova Top Pick List da Jefferies, necessitano di continui monitoraggi. E in alcuni casi anche di cambiamenti. Non per niente le new entry in casa Jefferies sono state sei e i titoli cancellati ben sette. Tra i titoli preferiti da Jefferies, ma anche un po’ da tutti gli analisti a Wall Street, ci sono nomi come, ad esempio, BioMarin Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: BMRN).

Le previsioni degli analisti: nuova Top Pick List da Jefferies

Nonostante alcune previsioni in calo sugli utili del 2020, la stima per l’intero anno 2021 è stata portata a $ 1,20 per azione dai $ 1,13 precedentemente previsti. Da Jefferies fissano un target di $ 132, ben oltre il consensus di Wall Street a $ 117,18. Inoltre una serie di favorevoli circostanze come, ad esempio, nuove collaborazioni sul fronte della sicurezza in Rete potrebbero aiutare anche Motorola Solutions Inc. Il titolo, inoltre, può avvantaggiarsi anche di un dividendo interessante dell’1,89%. Nelle previsioni degli analisti della nuova Top Pick List da Jefferies, l’obiettivo di prezzo è di $ 155 Jefferies. Si tratta di un target molto inferiore a quello del consensus fermo a $ 175,53. Il titolo Motorola Solutions è stato visto scambiare ben al di sotto di entrambi a $ 134,19.