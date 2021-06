Le prelibatezze culinarie assolutamente da provare quando ci troviamo in vacanza in questa splendida città ligure

Quando si programma una vacanza anche di una sola notte, si cerca di portar a casa ogni tipo di esperienza ed emozione e tra queste c’è sicuramente la buona cucina.

Non a caso, in ogni luogo che si ha la fortuna di visitare, si possono scoprire piatti tipici e caratteristici delle zona, assolutamente da provare.

Se la città in questione dove ci troviamo in vacanza è la splendida città ligure di Genova, non può mancare di provare le prelibatezze culinarie per un’esperienza a 360°. Prima di essere li sul luogo, è bene organizzare per tempo tutte le tappe, soprattutto se si rimane per pochi giorni o anche solo una notte in questa splendida città.

Cosa mangiare in questa città sul mare senza spendere una fortuna

La Liguria è ricca di bellezze architettoniche e luoghi di interesse prettamente turistico, come la favolosa Portofino, un borgo incantevole sul mare e molti altri come Sestri Levante, Porto Venere e altro ancora.

Oltre a questi, si possono ammirare molti palazzi e ville storiche anche durante una passeggiata sul bellissimo lungomare di Genova. Nel frattempo, durante la visita alla città e alle sue bellezze, si possono degustare i piatti tipici locali anche per strada.

Uno di questi è la famosa focaccia genovese. Tipico pane dalla forma di una pizza ma di una consistenza soffice come una brioche, tant’è vero che la mangiano anche a colazione, inzuppata nel cappuccino. Questo tipo di focaccia molto caratteristico, lo si può acquistare ovunque e mangiare a qualsiasi ora del giorno.

Esistono varie versioni di focaccia e le più richieste sono la classica all’olio e al formaggio. La versione al formaggio è particolarmente famosa a Recco, ma si può provare questa squisitezza anche a Genova.

Anche la farinata è un piatto assolutamente d’eccellenza da provare anche come street food. Si tratta di un piatto a base di legumi molto nutriente e saporito. Farina di ceci, acqua, olio e sale sono gli unici ingredienti di questa stupefacente pietanza.

Viene cotta in recipienti di alluminio rotondi della grandezza di una pizza. La consistenza è davvero molto sottile, circa 3 millimetri e solitamente viene mangiata con formaggio, verdure o semplicemente così. La panissa fatta di farina di ceci è un altro piatto tipico sfizioso da poter assaggiare nelle piccole friggitorie nei vicoli di Genova.

Le prelibatezze culinarie assolutamente da provare quando ci troviamo in vacanza in questa splendida città ligure

Oltre alle prelibatezze precedentemente elencate, non potrà mancare il pesto genovese famoso in tutto il mondo. Un condimento a base di basilico, olio, pinoli, aglio e parmigiano. Si può acquistare nel botteghe del centro storico della città e addirittura alcune lo preparano anche al momento. Un ottimo souvenir da portare a casa e da regalare. Qui il pesto è utilizzato non solo per condire la pasta, ma anche sulla pizza, focacce e molto altro ancora.

Non può mancare il dolce semifreddo panarea, fatto di caffè e panna spolverata da polvere di caffè.

Ci sono molte altre pietanze come la torta pasqualina, pandolce e canestrelli, da poter assaggiare durante una passeggiata tra un monumento, l’Aquario e i caruggi del centro storico. Ma ancora altri sono i piatti che bisogna assaggiare come il piatto la cima fatto con carne di vitello, la panissa che sono minestroni e zuppe locali e così via.