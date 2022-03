Le possibili acquisizioni all’estero mettono le ali al titolo UCapital24 che adesso potrebbe accelerare al rialzo

Dopo una fine 2021 e un inizio 2022 esplosivi, le quotazioni di UCpailtal24 hanno subito una lenta, ma inesorabile battuta di arresto. In questo modo tutto il guadagno portato a casa a cavallo dell’anno è stato eroso.

La settimana appena conclusasi, invece, ha visto la società, che gestisce un social network finanziario gratuito, realizzare la migliore performance borsistica settimanale con un rialzo di circa il 30%.

Il motivo alla base di questo rialzo è legato alla notizia secondo la quale UCapital24 ha analizzato la fattibilità dell’acquisizione dell’intero capitale sociale di Swisstech Consulting, startup operante nella programmazione e vendita di software e servizi fintech. Qundi, le possibili acquisizioni all’estero mettono me ali al titolo UCapital24 che adesso potrebbe accelerare al rialzo.

Riportiamo qui di seguito un estratto del comunicato stampa della società

Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, pur subordinando ad una prossima adunanza consiliare la specifica e precisa formulazione della proposta di aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 2441, comma 6 del codice civile, prevede di fissare a 1,26 euro il prezzo di emissione del complessivo numero 476.190 azioni di nuova emissione da destinare ai soci di Swiss. Conseguentemente, i soci di Swiss verrebbero a detenere una percentuale massima complessiva del capitale sociale di UCapital24 pari al 8,67% e pari al 8,16% dei diritti di voto.

Avvertenze

Prima di concludere, però, c’è un aspetto che vogliamo subito evidenziare. La capitalizzazione di UCapital24 è di poco inferiore ai 6 milioni di euro e considerando i volumi medi delle ultime settimane il controvalore scambiato giornaliero è inferiore ai 30.000 euro. Ciò vuol dire che con poche decine di migliaia di euro è possibile indurre forti movimenti. Questo aspetto è molto pericoloso per chi non ha il profilo di rischio adeguato.

La volatilità, infatti, è molto elevata e le perdite in conto capitale possono essere molto importanti rispetto al capitale investito. Basti pensare che UCapital24 è più volatile del 90% dei titoli italiani negli ultimi 3 mesi, muovendosi tipicamente di +/- 15% a settimana.

Le possibili acquisizioni all’estero mettono le ali al titolo UCapital24 che adesso potrebbe accelerare al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni UCapital24 (MIL:U24) hanno chiuso la seduta del 11 marzo a quota 1,28 euro in rialzo dello 0,79% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Con la chiusura del 11 marzo aumentano le probabilità di vedere concretizzarsi lo scenario rialzista mostrato in figura. Per un suo ulteriore rafforzamento, però, sarebbe necessaria una chiusura settimanale superiore a 1,74 euro (I obiettivo di prezzo). In questo caso, infatti, si aprirebbero le porte per un ulteriore rialzo con obiettivo più probabile in area 2,54 euro. La massima estensione rialzista, invece, passa per area 3,34 euro.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 1,25 euro potrebbe mettere in discussione lo scenario rialzista.

