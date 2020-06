Le posizioni corte sul titolo Tamburi Investment Partners riusciranno ad abbattere la tendenza rialzista?

Come comunicato dalla Consob nel quotidiano rapporto sulle posizioni corte sui titoli azionari di Piazza Affari, alla chiusura del 26 giugno i fondi Guevoura Fund e Quartys hanno in portafoglio una posizioni corte su Tamburi Investment Partners rispettivamente dell’1,73% e dell’1,60% per un totale del 3,3%.

Trattasi di una percentuale molto elevata che pone il titolo tra quelli più shortati a Piazza Affari.

Quali effetti potranno avere sull’andamento del titolo azionario?

Dal punto di vista della valutazione i risultati che si ottengono non metodi diversi sono abbastanza contrastanti.

Riguardo le raccomandazioni degli analisti, non ci sono aggiornamenti dal 30 marzo 2020. In questa occasione Banca Intermonte aveva dato un giudizio Outperform con prezzo obiettivo 6,8€. Tuttavia, visto che molti mesi sono trascorsi, questa indicazione va presa con molta cautela.

Secondo il fair value calcolato con il metodo del discounted cash flow Tamburi Investment Partners risulta essere sopravvalutato del 190% con un fair value di circa 2€. Applicando, invece, il metodo dei multipli degli utili e il price to book ratio il titolo risulta essere sottovalutato.

Una situazione molto complessa, quindi, che va attentamente analizzata utilizzando il grafico delle quotazioni.

Analisi grafica e previsionale sul titolo

Tamburi Investment Partners (MIL:TIP) ha chiuso la seduta del 26 giugno a 5,69€ in rialzo dello 1,97% rispetto alla seduta precedente.

Sul time frame settimanale è in corso una proiezione rialzista che si sta appoggiando pericolosamente al supporto in area 5,678€. La chiusura settimanale, infatti, è stata di poco superiore a supporto che si trova in area 5,678€.

Quella appena iniziata, quindi, sarà una settimana decisiva.

Una chiusura sotto area 5,668€ farà scendere le quotazioni e invertire al ribasso. In caso contrario le quotazioni si spingeranno verso gli obiettivi rialzisti indicati in figura.

Approfondimento

Per la scheda tecnica del titolo Tamburi Investment Partners si rimanda qui.