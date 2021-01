Le polpette di verdure o legumi sono largamente apprezzate per il fatto che riescono a coniugare gusto e attenzione alla linea. Oggi le prepariamo con i fagioli borlotti e scopriremo che le polpette vegetariane veloci e semplici da realizzare sono una vera bontà. Possono essere realizzate come un secondo piatto o come un gustoso aperitivo. In questa versione, le facciamo passare in padella, ma si può provare a farle cuocere in forno o (per una versione più sfiziosa) fritte.

Ingredienti

500 gr. di fagioli borlotti;

2 uova;

60 gr. di parmigiano grattugiato;

50 gr. di pangrattato;

25 gr. di olio evo;

1 spicchio d’aglio;

sale q.b.;

pepe q.b.;

prezzemolo q.b.;

erba cipollina q.b.;

15 gr. di semi di sesamo.

Preparare le polpette vegetariane

Per preparare le polpette, se si utilizzano i fagioli freschi è necessario sgranarli e metterli in pentola facendoli cuocere per almeno un’ora finché saranno morbidi. Se, invece, si usano i fagioli in scatola, togliere l’aquafaba e metterli in un frullatore. Tritarli con un po’ d’olio (15 grammi) fino ad ottenere una crema liscia. Trasferire in una ciotola la crema di fagioli e aggiungere le uova, il parmigiano grattugiato, lo spicchio d’aglio schiacciato, il sale e il pepe. Unire metà del pangrattato disponibile e tritare l’erba cipollina e il prezzemolo. Aggiungerli al composto e lavorare con le mani il tutto.

Quando il composto sarà morbido, ma non troppo liquido, iniziare a formare le polpette. In una ciotolina, mettere i semini di sesamo e nell’altra il pangrattato che resta. Passare le polpette nei semi di sesamo e poi nel pangrattato. Far cuocere le polpette in una padella con un filo d’olio per circa 5 minuti. Girarle per conferire loro una doratura omogenea. Le polpette vegetariane veloci e semplici da realizzare sono una vera bontà: si consiglia di servirle tiepide, magari con una salsina d’accompagnamento allo yogurt greco ed erbette oppure con una semplice e salutare insalata verde.

