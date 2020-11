La Redazione di ProiezionidiBorsa propone ai lettori la ricetta delle polpette vegetariane di melanzane, un delizioso antipasto tipico della Calabria. Regione di cui racchiude tutti quanti i profumi e i sapori, grazie all’apporto del basilico e delle melanzane. Questo piatto è, inoltre, particolarmente economico, dal momento in cui richiede ingredienti molto semplici per essere realizzato: uova, pane raffermo, pecorino grattuggiato e, come già accennato, melanzane.

Le polpette vegetariane di melanzane, un delizioso antipasto tipico della Calabria

Ingredienti per 4 persone

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

beOxygen, il sensore della tua salute. Lo strumento di autodiagnosi che tutti stanno utilizzando CLICCA QUI

1.5 kg di melanzane viola;

2 fette di pane raffermo;

2 uova;

1 spicchio di aglio;

2 cucchiai di pecorino;

q.b. di basilico (o prezzemolo), pepe e sale, olio per fritture.

Procedimento

Spuntare le melanzane, per poi tagliarle a striscioline.

Porle in acqua bollente per 5 minuti e sbollentarle.

Mettere a bagno il pane raffermo.

Scolare le melanzane.

Farle raffreddare.

Prendere una ciotola nella quale mettere pane raffermo, melanzane, pecorino, uova e basilico, pepe e sale.

Mescolare fino ad ottenere un impasto omogeneo, che dovrà essere usato per realizzare le polpette.

Utilizzando le mani, prendere il composto e fargli assumere a mano a mano la forma tipica delle frittelle.

Porle in padella e friggerle con l’aiuto di un olio per fritture a scelta. Ad esempio, dell’olio di girasoli.

Lasciarle a friggere fin quando non appariranno dorate. Ripetere il procedimento fino a realizzare la quantità di polpette desiderata.

Rimuoverle dalla padella utilizzando una schiumarola e porle su un piatto dopo averlo rivestito di carta stagnola.

Servire le polpette, calde o fredde a scelta. Buon appetito!

Per un’ottima cottura, la temperatura dell’olio deve essere di 160°C. Inoltre, bisogna cuocere solamente poche frittelle alla volta, evitando di sovraccaricare la padella per non ottenere un effetto controproducente. Se si ha intenzione di venire a conoscenza di altre sfiziose ricette includenti le melanzane, è possibile consultare la ricetta delle melanzane ripiene al forno.