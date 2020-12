Le polpette sono tra i piatti più golosi della tradizione italiana, complice la loro golosità ma anche la loro infinita versatilità. Possono essere fatte in padella, fritte o al forno, ma in ogni variante restano sempre golose. Quelle che vogliamo proporre oggi sono le polpette vegetariane che conquisteranno tutti i commensali: polpette di patate e zucchine.

Ingredienti

250 gr. di patate;

250 gr. di zucchine;

2 uova;

farina 00;

pangrattato;

1 litro di olio di semi;

1 spicchio d’aglio;

prezzemolo;

sale q.b.;

pepe q.b.

Preparazione delle polpette di patate e zucchine

Lavare sotto abbondante acqua le patate ancora con la buccia e farle bollire in una pentola d’acqua con un po’ di sale. Tagliare le punte delle zucchine e grattugiarle con una grattugia apposita (a fori un po’ più larghi). Schiacciare con una forchetta le zucchine grattugiate in un colino per rimuove l’acqua in eccesso.

Non appena le patate si saranno ammorbidite, in circa 30-40 minuti, scolarle e schiacciarle con l’aiuto di un pelapatate. Mettere le patate schiacciate in una ciotola capiente ed aggiungere le zucchine grattugiate e strizzate, poi il sale ed il pepe. Insaporire con uno spicchio d’aglio schiacciato con lo schiaccia-aglio e il prezzemolo. Nel caso non sia gradito l’aglio, sostituirlo con dell’erba cipollina che ha un sapore più delicato. Impastare con le mani per compattare l’impasto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Preparare per l’impanatura una ciotola con della farina, un’altra con il pangrattato e una terza con le due uova sbattute. Preparare una padella che possa contenere sufficiente olio per la frittura. Inumidire le mani per non far attaccare l’impasto sulle mani e formare delle palline. Passare le polpettine prima nella farina, poi nell’uovo e infine nel pangrattato. Quando l’olio sarà caldo, immergere le polpette (non tutte insieme, per permettere una cottura omogenea). Girarle con una schiumarola e una volta cotte, appoggiarle su un piatto ricoperto da carta per i fritti. Servire e godersi le polpette vegetariane che conquisteranno tutti i commensali.

Approfondimento

Polpette di cavolo verza, ottimo secondo