Generalmente pochi preparano il pesce in casa. I motivi principalmente sono due: questo alimento è parecchio costoso e, in più, fa puzzare la casa con il suo caratteristico odore di mare. Per questo, oggi, parliamo di come preparare le polpette di pesce più golose di sempre che lasceranno tutti a bocca aperta.

Gli ingredienti

Questi gli ingredienti per circa quattro persone :

a) 500 grammi di alici fresche eviscerate;

b) tre fette di pane raffermo;

c) sale, quanto basta;

d) pepe, quanto basta;

e) olio di semi, quanto basta;

f) un uovo;

g) quattro cucchiai di parmigiano reggiano grattugiato;

h) prezzemolo, quanto basta;

i) pangrattato, quanto basta.

Il procedimento

Prendiamo i filetti di alici, sciacquiamoli bene e mettiamoli su un tagliere pulito. Con un coltello da cucina sminuzziamoli bene fino a renderli un composto morbido e facilmente malleabile con le mani.

Poniamo il composto all’interno di una ciotola. Rompiamo un uovo e aggiungiamo il sale, il parmigiano grattugiato e il pane sbriciolato.

Laviamo qualche ciuffo di prezzemolo e, dopo averlo asciugato, tritiamolo finemente. Quindi aggiungiamolo alla ciotola. Amalgamiamo e con le mani per creare delle polpette. Passiamole nel pangrattato un paio di volte.

A questo punto, è possibile friggerle oppure cuocerle in forno. Se si optasse per la seconda opzione bisogna inserirle in una teglia ben oliata e metterle nel forno a 190 gradi, per circa un quarto d’ora, avendo cura di girarle a metà cottura.

Oggi abbiamo parlato di come portare in tavola le polpette di pesce più golose di sempre che lasceranno tutti a bocca aperta.

