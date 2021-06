D’estate capita di aver meno voglia di piatti a base di carne. E di avere sempre meno voglia di cucinare. Dunque, mentre facciamo bollire il riso per un’insalata fredda da conservare in frigo, gradita a tutti i palati, ecco come impiegare proficuamente il forno.

Prepariamo un secondo piatto sfizioso che una volta pronto possiamo conservare fuori dal frigo e portare anche in ufficio o in spiaggia. Le polpette di pesce dorate, croccanti e profumate al limone sono il piatto dell’estate pronto in mezz’ora. Ecco come prepararle con l’aiuto degli Esperti di ProiezionidiBorsa.

Con tonno, gamberi o pesce bianco

Le polpette sono un piatto popolare che si prepara a partire dagli avanzi. Ma la nouvelle cuisine ha saputo presentarle meglio e renderle un antipasto o un piatto di mezzo sfizioso

Le polpette nel tempo sono diventate più piccole e spesso montate su stecchini decorati da capperi e ravanelli. Le polpette più grandi e schiacciate, con impiego di vegetali, si possono presentare impilate a torre e decorate da germogli, pomodorini.

Per la nostra ricetta servono 250 grammi di tonno sgocciolato dall’olio o dalla salamoia. Oppure possiamo utilizzare degli avanzi di pesce bianco o gamberi sgusciati.

Amalgamiamo con 250 grammi di ricotta magra e aggiungiamo un cucchiaio d’olio di oliva, 30 grammi di Parmigiano Reggiano, sale e 50 grammi di pangrattato.

Aggiungiamo ora un mazzetto di prezzemolo fresco tritato e la scorza grattugiata di un limone. Mescoliamo bene con una forchetta, in modo da ottenere un impasto che si possa modellare facilmente con le mani.

Formiamo delle polpette del diametro di 3-4 centimetri, rotoliamole nel pangrattato.

Sistemiamo le polpette sulla carta forno di una teglia, mettiamo a cuocere nel forno già caldo per 30 minuti, finché non diventano dorate e croccanti.

Prima di servirle, si possono rotolare in un trito di prezzemolo, semi di sesamo e limone. Oppure infilzarle su stecchini e preparare una maionese all’aglio per gustarle come antipasto.

Volendo preparare delle salse di accompagnamento speciali, possiamo puntare su una salsa di pomodoro, aglio, cipolla e prezzemolo. Oppure su una salsa al curry preparata in pochi minuti con una mela, olio e burro, curry e panna.