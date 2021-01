Paese che vai, tradizione che trovi. Anche per la festa dell’Epifania. In Italia i bambini sono pronti a far scorpacciate di dolci trovati nella calza.

Ma come si celebra all’estero? Ecco le più sorprendenti tradizioni dal mondo per l’Epifania.

Un bagno da brividi

In molti Paesi, l’Epifania si festeggia con un tuffo nell’acqua ghiacciata. Ma si tratta di una tradizione riservata ai più coraggiosi. Il rimando è al battesimo di Cristo nelle acque del fiume Giordano.

L’usanza è diffusa soprattutto fra le popolazioni di religione Ortodossa. Per esempio in Russia, dove i fedeli si bagnano in fiumi o laghi.

Ma non solo. A Praga, capitale della Repubblica Ceca, chi si tuffa nel fiume Vltava riceve un certificato prima di scaldarsi con del liquore bollente.

In Grecia e in Turchia, invece, i nuotatori cercano di recuperare la croce di legno lanciata da un prete. Si crede che trovarla porti salute e ricchezza nell’anno nuovo.

In Bulgaria, addirittura, si suona e si balla in grandi cerchi nell’acqua.

Le scarpe fuori dalla porta

In Spagna il 6 gennaio si festeggia El Día de los Reyes, ovvero il Giorno dei Re. L’arrivo dei Magi viene ricordato con festose parate nelle strade delle città.

Come in Italia, anche in Spagna i bambini aspettano l’Epifania per ricevere regali o leccornie. Ma non appendono le calze: è tradizione, invece, lasciare le scarpe fuori dalla porta. Il mattino saranno piene di doni o carbone.

Per merenda, poi, si mangia la coloratissima Ciambella dei Re: qui la ricetta.

Uno spuntino per i cammelli

Fra le più sorprendenti tradizioni dal mondo per l’Epifania, ce n’è una che riguarda gli animali. In molti Paesi dell’America Latina, i bambini preparano uno spuntino per i cammelli.

È tradizione, infatti, lasciare fuori dalla porta acqua e fieno. Così, gli animali che portano in groppa i Re Magi possono ristorarsi. Curiosamente, non bisogna necessariamente andare lontano per trovare questa usanza. È infatti diffusa anche in Italia, nel varesotto.