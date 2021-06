Molti di noi quando vanno al mare soffrono alla solo idea di lasciare a casa il proprio animale domestico. Per fortuna, però, esistono parecchie strutture private, ma anche dei lidi pubblici, dove poter fare il bagno con i propri cani. Ci sono quindi tante possibilità accessibili a tutte le tasche.

Oggi le vediamo insieme e proponiamo delle soluzioni lungo tutta la nostra bella Penisola. Per questo, quindi, Noi della Redazione illustriamo le più belle spiagge con sabbia e mare cristallino dove portare i nostri cani. Ecco una piccola mini-guida esaustiva.

Le spiagge del Nord Italia

Per prima cosa parliamo del Nord Italia partendo dalla Liguria. In questa meravigliosa terra esistono parecchie spiagge che possono fare al caso del nostro amico peloso.

Partiamo dalla riviera di Ponente, quella più vicina alla Francia: qui tra le destinazioni dog friendly ci sono Alassio, Finale Ligure e Albissola Marina. Qui ci sono delle strutture dedicate nello specifico alla balneazione canina.

A Levante, invece, spicca Santa Margherita Ligure in provincia di Genova.

Poi anche in Emilia Romagna e in Toscana ci sono altri posti dove andare. Citiamo sicuramente Rimini e poi anche la località di San Vicenzo in provincia di Livorno.

Le spiagge del Sud

Per il Sud invece consigliamo di recarsi a Maccarese, città molto vicina alla nostra capitale.

Una delle nostre due isole, invece, offre anche molti servizi per i nostri amici animali. La Sardegna, infatti, offre un’alta percentuale di spiagge libere dove si può accedere senza pagare. In alcune di esse è possibile recarsi in compagnia del nostro compagno a quattro zampe. Per esempio c’è la bellissima Cala Liberotto.

Se invece si desidera proprio recarsi in uno stabilimento si può optare per Santa Teresa di Gallura che propone alcune soluzioni utili in merito.

