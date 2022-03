C’è da scommetterci, tutti gli italiani avranno in casa almeno un paio di pirofile o contenitori in vetro borosilicato (a volte conosciuti come Pyrex) ormai danneggiati e che non possono più essere utilizzati per il loro scopo originale. Forse hanno subito urti o cadute, o magari li abbiamo impilati male all’interno dei mobili e si sono sbeccati. Ma solo perché una pirofila non può più essere utilizzata nel forno non significa che sia totalmente inutile. Non gettiamo via le vecchie pirofile, perché possono ancora avere molti usi anche fuori dal forno. E non soltanto in cucina. Vediamone alcuni.

Possono avere altri usi in cucina

Ovviamente le pirofile sbeccate o con qualche graffio, anche se non è più sicuro usarle nel forno, possono ancora essere utilizzate in cucina per altri scopi. Ad esempio, possiamo usarle come piatti da portata o come vassoi. Se non mettiamo al loro interno delle pietanze particolarmente calde, non dovremmo avere alcun problema. Ma oltre a questi usi abbastanza intuitivi, c’è la possibilità di riciclarle anche per altri scopi? Vediamone tre che possono tornare utili a tutti, sia in cucina che in salotto o nella camera dei bambini.

Le pirofile sbeccate che non vanno più bene per il forno si possono riutilizzare in questi tre modi geniali e creativi

Chi l’ha detto che i fiori devono stare in vasi di forma allungata? I vasi bassi e larghi vanno sempre più di moda per le composizioni e una pirofila sbeccata ci offre il contenitore ideale per piantare un piccolo terrario, o una composizione creativa. Utilizziamo una vecchia pirofila per piantare delle piante grasse, oppure delle piccole piante tappezzanti e alcuni elementi decorativi come pietre o radici. Possiamo anche riempire la pirofila con della spugna e piantarci dei fiori per trasformarla in un cuscino coloratissimo e profumato.

Giardino zen originale e creativo

Le pirofile sbeccate che non vanno più bene per essere usate in forno possono diventare splendidi oggetti di arredamento. Ad esempio, possiamo usarle per creare un semplicissimo ma affascinante giardino zen in miniatura. Basterà riempirle di sabbia fine per avere un bellissimo giardino zen da mettere nel salotto o nella camera dei ragazzi.

Contenitore per il freezer

Anche se le pirofile sono sbeccate, e ovviamente assicuriamoci che non ci siano dei bordi taglienti, possiamo comunque usarle come contenitori. Utilizziamole ad esempio per organizzare il congelatore e tenere in ordine i sacchetti di verdure o carne congelata.

