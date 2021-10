Quando dobbiamo cucinare, avere tutti gli ingredienti a portata di mano è un vantaggio a cui è difficile rinunciare.

La dispensa assolve proprio a questo compito ed è praticamente immancabile in cucina. In ogni caso, potremo godere della sua praticità solamente se sappiamo come organizzare gli ingredienti.

Quante volte ci capita di spostare mille e più barattoli per trovare ciò che ci serve? E quante altre avremo recuperato prodotti scaduti da tempo dimenticati in fondo ai ripiani?

Ma non è solo questo il problema. A volte si tende a trascurarne la pulizia o a non adottare le giuste precazioni in merito. Così facendo favoriremo la sporcizia e l’arrivo di quegli animaletti dispettosi che si nutrono di carboidrati e altro ancora.

Per risparmiare spazio in dispensa ci basterà seguire alcuni semplici consigli. In pochi minuti avremo dato una sistemata a una delle parti della cucina che ci fa dannare più spesso. Ecco come fare.

Le piccole chicche per tenere la dispensa pulita e in ordine in pochissime mosse

Una dispensa disordinata e poco pulita diventa l’habitat ideale per alcuni ospiti indesiderati. Per fortuna, però, possiamo liberarci dei pesciolini d’argento con 1 solo rimedio naturale profumatissimo.

Per pulire, igienizzare e sistemare la dispensa allo stesso tempo ci sono alcuni semplici passi da seguire. La prima operazione consiste nel togliere tutto ciò che si trova all’interno. Leviamo pacchi e contenitori vari e riponiamoli momentaneamente sul tavolo della cucina.

Disinfettiamo bene

Ora prepariamo una miscela di acqua e aceto, in parti uguali. Versiamola in uno spruzzino e distribuiamola bene per disinfettare tutto l’interno della dispensa.

Asciughiamo attentamente, poi posizioniamo su ogni ripiano della carta per mobili. Ci renderà il compito molto più facile quando dovremo pulire di nuovo. Basta ricordarsi di cambiarla periodicamente.

Fatto questo, ci occupiamo delle confezioni. Se non abbiamo ancora provveduto, etichettiamole tutte e verifichiamo le scadenze di ognuna. Sistemiamo zucchero e farina in appositi contenitori in plastica.

Rimettiamo tutto a posto

A questo punto riordiniamo barattoli e pacchetti vari dentro la dispensa. Teniamo in prima fila quelli che scadranno a breve e che abbiamo già aperto. Sistemiamo dietro tutti gli altri. Avremo finalmente risistemato la nostra cara dispensa.

Ecco spiegate le piccole chicche per tenere la dispensa pulita e in ordine in pochissime mosse. Con questo pratico sistema e una pulizia regolare non avremo più nessun problema di ordine e igiene.