Non dobbiamo pensare che pulire casa sia un’impresa facile. Innanzitutto, perché può essere un compito fisicamente impegnativo e poi perché è importante sempre scegliere gli strumenti e i prodotti giusti. Altrimenti, si rischia di fare danni, a volte irreparabili.

Quindi, soprattutto se vogliamo utilizzare ingredienti naturali è meglio che seguiamo i consigli giusti. In questo modo eviteremo dei guai inutili e avremo una casa sempre splendente.

Oggi vediamo una zona in particolare della casa, ovvero il bagno, che è molto importante pulire a fondo. Ovviamente è importante farlo nel modo corretto, compiendo le giuste azioni. Vedremo, infatti, che le piastrelle del bagno torneranno pulitissime in un attimo con questi facilissimi accorgimenti.

Ecco le semplici cose che dobbiamo fare

Per garantire un’ottima pulizia, dobbiamo seguire dei passi ben precisi. Iniziamo con una bella “ramazzata”, fondamentale prima di lavare il pavimento. Passiamo la scopa dappertutto, partendo dai bordi della stanza e raccogliendo la polvere e lo sporco al centro. Non dimentichiamo di raggiungere la base dei sanitari, dove la polvere si raccoglie molto spesso. Se necessario, aiutiamoci con un fazzoletto umido per rimuovere la polvere più ostinata dai sanitari.

Proseguiamo bagnando il pavimento, cosa che possiamo fare con un semplice straccio oppure con un mocio. Diamo una bella lavata al pavimento, utilizzando i nostri prodotti preferiti, siano essi naturali oppure acquistati al supermercato.

Ora concentriamoci più precisamente sulle piastrelle. Innanzitutto, lasciamo asciugare il pavimento lavato precedentemente, che avrà già rimosso parte dello sporco.

Per pulire le piastrelle, e soprattutto le fughe, consigliamo di preparare una buona soluzione naturale. Possiamo, ad esempio, combinare due parti di bicarbonato con una parte d’acqua e usare questo composto. Cerchiamo, invece, di evitare l’aceto, perché potrebbe danneggiare alcune superfici, come il marmo ed il granito.

Passiamo all’ultimo passaggio. Iniziamo applicando la nostra soluzione su una o due piastrelle. Lasciamo agire per qualche minuto, poi rimuoviamo con uno straccio, assicurandoci di non aver scolorito nulla, ma di avere rimosso lo sporco.

Se questa piccola zona è andata bene, proseguiamo su tutte le altre piastrelle. Applichiamo la soluzione e lasciamo agire per un po’. Poi prendiamo uno straccio o un vecchio spazzolino e rimuoviamo la soluzione da piastrelle e fughe. Stiamo attenti ad utilizzare la forza giusta, così da rimuovere lo sporco senza, però, causare danni o scolorimento.

Con un po’ di allenamento, tutti questi passaggi saranno rapidissimi e riusciremo a pulire il bagno in men che non si dica.