Quali sono le piante da fiore per terrazza e giardino da seminare a febbraio?

Le giornate iniziano ad allungarsi e anche se si è appena giunti al mese di febbraio, si ha già tanta voglia di primavera e di ammirare delle belle piante da fiore.

I fiori ed i colori donano allegria e possono essere di conforto, anche in quelle giornate un po’ tristi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Proprio in questo periodo è bene cominciare a pensare di preparare il proprio terrazzo o giardino, all’arrivo della primavera.

Febbraio è il mese giusto per cominciare a seminare delle piante da fiore, che con i loro colori, il profumo e la bellezza renderanno bellissimi i giardini e le terrazze nei prossimi mesi.

Le piante da fiore per terrazza e giardino da seminare a febbraio sono tante, e fra di esse ricordiamo la bocca di leone, l’agerato, i garofani, la centaurea, il coleus, la dalia. l’iberis, la petunia, la primula, il tagete e la verbena. Fra di esse ne abbiamo scelto solo alcune.

La bocca di leone

È una pianta molto bella, caratterizzata da fiori colorati, appariscenti, situati lungo il proprio stelo.

È facile da coltivare, anche per chi è alle prime armi.

Il suo nome deriva dal fatto che i propri fiori, hanno un labbro superiore ed uno inferiore. Se con le dita, si prova ad aprire la base del fiore, si provoca lo spalancamento della corolla, e questa sembra dare l’impressione di una bocca che si apre.

La pianta cresce dai quaranta agli ottanta centimetri di altezza, il suo fusto è eretto e le foglie sono di colore verde scuro.

Iberis

Nota con il nome di raspo è una bella pianta ornamentale per giardini ma è anche coltivata in vasi e fioriere sui terrazzi. I fiori che spuntano in primavera si riproducono fino ad estate inoltrata.

La petunia

La semina di questa pianta, è consigliata al chiuso, in un luogo caldo, e quando avrà raggiunto l’altezza di dieci centimetri, potrà essere trasferita all’esterno.

La bellezza di questa pianta la rende perfetta per la coltivazione in vaso, in giardino o in fioriera. Cresce formando dei cespugli cadenti, con molti rami, e può raggiungere i sessanta centimetri di altezza. Le foglie sono profumate, e i suoi fiori a forma di imbuto, sono di tanti colori.

L’esposizione al sole di questa pianta, dovrà essere di circa sei ore al giorno.