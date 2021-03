La cucina è l’ambiente più importante e vissuto della casa, per questo motivo è importante, che oltre ad essere funzionale sia anche di bell’aspetto.

Se si amano le piante, queste sono la soluzione ideale per arredare la cucina. Si possono collocare in qualsiasi angolo, sulle mensole o anche appese al soffitto.

Le piante rendono più accogliente questo ambiente e creano una atmosfera particolare e unica.

Sono molte le piante resistenti da coltivare in modo semplice, e che si adattano in un ambiente come quello della cucina.

In questo articolo spieghiamo quali sono le piante che abbelliscono e decorano la cucina e sono anche utili per altre funzioni.

Tra le piante che si adattano meglio in cucina abbiamo:

Il Photos

È una pianta forte, resistente e sempreverde.

È utilizzata come ornamento proprio per la sua capacità di adattamento e resistenza.

Ha grandi foglie ovali, lucide, leggermente cerose e rigide. I suoi rami riescono ad arrampicarsi ovunque.

Alcuni studi condotti di recente hanno accertato, che la pianta è in grado di depurare l’aria assorbendo grandi quantità di inquinanti presenti negli ambienti domestici.

Una piantina di prezzemolo non deve mai mancare in cucina.

Cresce bene anche su un davanzale purché riceva la giusta luce.

Deve essere innaffiato regolarmente ma senza eccedere.

L’aralia

È una pianta da interni, originaria del Giappone meridionale e della Corea del Sud. Molto resistente e facile da coltivare.

Presenta foglie molto ampie di un verde scuro nella parte superiore, e chiaro in quella inferiore.

Il consiglio è che di tanto in tanto bagnare le sue foglie con uno spruzzino, in modo da renderle lucide e brillanti.

La menta

È un erba aromatica dal profumo gradevole.

Può essere coltivata in un vaso capiente e occorre tenere il terreno sempre umido senza esagerare con le annaffiature.

La capelvenere

Pianta officinale, che può essere posizionata anche in cucina. È una piccola felce, con foglie verdi a forma di ventaglio.

Va posizionata in una zona luminosa della cucina, ma lontano dai raggi diretti del sole.