Si tratta di un dolce gustoso e salutare, con poco zucchero di canna integrale. Ricco di cioccolato fondente, che è considerato un super food. Alla base della preparazione abbiamo, ovviamente, le pere, che sono considerate un frutto benefico per la pelle, per l’intestino e per gli occhi.

In ultimo, abbiamo la frutta secca che è sempre consigliata nella dieta, per apporto di omega, di vitamine e sali minerali. Inoltre contrasta i radicali liberi e il colesterolo, protettiva per il sistema cardiovascolare.

Facilissime e veloci da preparare, le pere farcite al forno sono una carezza salutare per l’anima e la pausa perfetta in un pomeriggio autunnale.

Passiamo in cucina

Ecco gli ingredienti occorrenti (per 5 persone):

a) dieci pere di grandezza media;

b) 150 gr di frutta secca mista a piacere (nocciole, noci, anacardi, mandorle, pistacchi);

c) 150 gr di cioccolato fondente (al 70% minimo);

d) 50 gr di amaretti;

e) 60 ml di olio evo;

f) 50 gr di zucchero di canna integrale;

g) 30 gr di uva passa;

h) un cucchiaio di cacao amaro;

i) 1/2 cucchiaino di cannella;

l) mezzo bicchierino di rum.

Prepariamo le pere farcite al forno

Facciamo ammorbidire l’uva passa in acqua per mezz’ora. Poi la sciacquiamo, prima di farla macerare nel rum.

Tritiamo, grossolanamente, e al coltello, prima il cioccolato fondente, e poi la frutta secca e gli amaretti. Facciamo lo stesso con l’uva passa. Ora inseriamo il trito in una ciotola.

A parte, sciacquiamo le pere e asciughiamole bene con un canovaccio pulito. Poi le tagliamo a metà, prima di scavarle al centro, per ricavare un piccolo spazio per la farcitura.

Riponiamo nella ciotola, con gli ingredienti tritati al coltello, la parte di pere scavata, e aggiungiamo il rum utilizzato per macerare l’uva passa. Poi versiamo lo zucchero di canna, il cacao amaro, la cannella e, infine, l’olio. Amalgamiamo bene la farcitura.

Siamo finalmente giunti alla cottura

Ora imburriamo una pirofila, o foderiamola con carta da forno. Disponiamo le pere e farciamole abbondantemente col composto.

Inforniamo a 180° per dieci minuti circa.

Nulla da eccepire, le pere farcite al forno sono una carezza salutare per l’anima e la pausa perfetta in un pomeriggio autunnale. Il nostro consiglio è di gustarle accompagnate da uno zabaione o una crema alla vaniglia. Ma neanche con una pallina di gelato alla crema non sarebbero male. Idem se gustate tiepide e con un bicchierino di rum: sarebbero più leggere e salutari, ed altrettanto irresistibili.

