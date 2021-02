Possono esserci due criteri di scelta quando decidiamo di metterci ai fornelli: qualcosa di veloce, altrimenti un piatto originale. In entrambi i casi, optiamo per il gusto e la qualità. In questo articolo, presentiamo le pennette più cucinate del momento in un trionfo di sapore e salute. Ingrediente principale: i fagiolini, una variante inconsueta per la pasta e una miniera di salute, con tutte le sue virtù. Accompagnati da pochi altri ingredienti mirati a ottenere anche il sapore e il risultato a tavola. Seguiamo la ricetta dei nostri Esperti di cucina della Redazione.

Gli ingredienti

Prepariamo le pennette più cucinate del momento in un trionfo di sapore e salute, con gli ingredienti per 4 persone:

400 grammi di pennette, o penne, o anche pasta corta a nostra scelta;

200 grammi di fagiolini;

olio extravergine di oliva;

1 cipolla di Tropea;

panna da cucina;

formaggio grattugiato;

sale.

La preparazione

Pochi, ma di valore, gli ingredienti di questa insolita pasta, che, sta trovando molti estimatori, con la seguente preparazione:

iniziamo con i fagiolini. Se freschi, mettiamoli a bollire e portiamoli alla lessatura, dopodiché, facciamoli saltare in padella, con un paio di cucchiai di olio e la cipolla di Tropea, tagliata a spicchi. Nel caso i fagiolini siano precotti, passiamo direttamente al soffritto con la cipolla;

prendiamo il mixer e facciamo la crema coi fagiolini e la cipolla, aggiungendo sale e olio alla bisogna;

mettiamo sul fuoco e aggiungiamo della panna, quantità a nostro piacere, rendendo il sugo morbido, ma non troppo asciutto;

dopo aver messo a bollire la pasta, scoliamola al dente e trasferiamola in una padella bassa, unendola alla nostra crema;

serviamo nei piatti, spolverando di formaggio grattugiato.

Ne approfittiamo per suggerire la lettura della ricetta di approfondimento, semplice, veloce, ma altrettanto saporita.

