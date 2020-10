La notte del 31 ottobre, quella di Halloween, è caratterizzata da spaventose leggende e da racconti del terrore. A partire dalle tante fiabe raccontate ai bambini. Quegli stessi bambini che girovagano in colorati e bizzarri costumi orrorifici tra case e quartieri bussando alle porte per ottenere in dono dolcetti da gustare in compagnia. Si tratta del noto “dolcetto o scherzetto”, un’usanza ormai consolidata da tempo anche nel nostro Paese.

Ed allora, quali sono le paure e le cose più bizzarre legate al giorno di Halloween?

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Al riguardo c’è da dire che la ricorrenza di Halloween, di origine celtica, si basa sull’invalicabile confine che separa la vita dalla morte. Secondo le credenze celtiche proprio nella notte del 31 ottobre le anime dei defunti tornavano sulla terra e da qui l’usanza di scacciare gli spiriti maligni utilizzando maschere e costumi.

Ecco quali sono le paure e le cose più bizzarre legate al giorno di Halloween

Tra le cose più bizzarre legate al giorno di Halloween, o comunque curiose, va sicuramente menzionata la “Samhainofobia”, ovvero la paura della festa da paura. Il termine trae origine da “Samhain”, un’antica festa celtico-pagana che veniva celebrata proprio nella notte di Halloween.

Legato alla tradizione popolare che sta dietro alla notte Halloween è, poi, quel bizzarro rito secondo il quale camminando all’indietro e vestendo al contrario sarebbe possibile scorgere le streghe.

Per quel che riguarda la zucca, poi, la tradizione vuole che questa venga intagliata ed utilizzata come lanterna. Ciò in quanto, così facendo, scaccerà gli spiriti maligni.

Altra credenza di Halloween è quella di non aver paura dei ragni. Chiunque si imbatta in un ragno, cioè, non deve avere alcun timore: non è altro che lo spirito di un caro defunto.