Le patatine fritte più care al Mondo? Mangiale qui insieme ad altri piatti da Guinness amati dalle star!

Girare il Mondo alla scoperta di luoghi incantevoli è il sogno di molti. Ci aspettano posti unici da visitare e dove mangiare cibi davvero incredibili. Eccone uno imperdibile e le sue proposte da record.

Trascorrere la vita viaggiando senza pensieri e problemi economici probabilmente è il sogno di molti. La vita reale però ci concede weekend e ferie in cui possiamo visitare mete interessanti. Approfittando della bassa stagione e di alcune offerte, inoltre, potremmo spendere poco. In tal modo anche concederci un volo oltreoceano diventerà possibile. Eh sì, se vogliamo provare l’ebbrezza di mangiare un piatto di patatine da record prepariamo valigie e passaporto. Ora vedremo perché.

Ecco dove mangiare le patatine fritte più care al Mondo

Quando andiamo in vacanza in Italia o all’Estero mangiamo di solito le specialità locali. Per provare invece piatti da Guinness World Record voliamo a New York. Nell’Upper East Side si trova un locale fondato nel 1954. Tra gli estimatori famosi troviamo Marilyn Monroe, Jacqueline Kennedy, Andy Warhol, Selena Gomez, Jay Z, Beyoncé e tanti altri. Parliamo di Serendipity 3. Serendipità vorrebbe dire fare felici scoperte casuali. Deriverebbe dal nome in persiano dello Sri Lanka, Serendip, comparso in alcune opere letterarie di qualche secolo fa. Il nome si adatta bene al locale, perché molti lo scoprono per caso e rimangono soddisfatti di ciò che mangiano. Serendipity 3 ha sul menù hot dog, insalate, sandwich, dolci e altro. È famoso soprattutto per il Frrrozen Hot Chocolate e alcuni piatti da record. Tra questi trovereremo The world’s most expensive fries, le patatine fritte più care al Mondo.

Piatti da Guinness per un’esperienza unica

Sembra che per fare le patatine da record al Serendipity 3 usino le famose patate Chipperbec. Si sbollentano nell’aceto e poi nello champagne, entrambi francesi. Dopo avverrebbe la doppia frittura nel grasso d’oca. Si servirebbero con diversi tipi di formaggio, tra cui uno italiano, il pecorino toscano, e la salsa Mornay. Infine, una pioggia di foglie d’oro edibili completerebbe il piatto. Per poter assaporare i piatti da Guinness bisogna prenotare con almeno qualche giorno di anticipo. Prepariamo circa 200 dollari per le patatine. Per gli altri, come il Golden Opulence Sundae, un gelato incredibilmente goloso, bisognerà sborsare molto di più, anche 1.000 dollari.

Nella lista ci sarebbe anche Le Burger Extravagant per circa 300 dollari. Si preparerebbe con prelibata carne Wagyu, tartufo nero e bianco, uovo di quaglia, caviale e panna. Il panino presenta uno stuzzicadenti d’oro e diamanti in cima.

In vacanza a New York City, oltre alla Statua della Libertà e il Ponte di Brooklyn, questo locale sarebbe un’attrazione da considerare. Potremo prendere portate economiche o magari le patatine fritte più care al Mondo.