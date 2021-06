Purtroppo i proclami di meno tasse per il popolo delle partite IVA non trovano riscontro nella realtà. La CGIA Mestre ha svolto uno studio in merito. Ebbene le partite IVA sono schiacciate dalle tasse per un importo di 140 volte superiore rispetto alle multinazionali del web. Uno squilibrio considerevole tra micro e piccole imprese italiane con meno di 5 milioni di euro di fatturato a confronto delle web company presenti in Italia. Quest’ultime hanno registrato un giro di affari di 7,8 miliardi di euro versando al Fisco la misera somma di 154 milioni di euro.

I numeri delle piccole imprese

Discorso diverso, invece, per artigiani, piccoli commercianti e partite IVA. Questa platea ha generato un fatturato di 814,2 miliardi e il contributo fiscale è stato pari a 21,4 miliardi di euro.

Questo scompenso ben evidente è stato accentuato dalla recente pandemia del coronavirus. Infatti l’esplosione del commercio elettronico ha portato soldi freschi alle multinazionali del web presenti in Italia mentre micro e piccole imprese ha subito una contrazione degli incassi.

Il peso delle tasse

Alla luce di ciò il peso delle tasse sulle multinazionali del web resta modesto mentre per il popolo delle partite IVA ha raggiunto livelli insopportabili.

Le recenti misure del Governo non hanno contribuito ad alleviare le sofferenze e parallelamente il carico fiscale si sente ancora di più.

Perciò diamo uno sguardo ai numeri per far comprendere la portata del peso fiscale. Il livello medio di tassazione per le big tech è al 32,1% mentre per le nostre piccole attività siamo vicini al 60%.

Lo stratagemma per pagare meno tasse

Molti Paesi europei hanno concesso una fiscalità di vantaggio alle aziende che hanno trasferito la sede fiscale o quella legale. Questo stratagemma non è usato solo da aziende estere ma anche le grandi multinazionali italiane hanno beneficiato del trattamento tributario alquanto generoso.

Dal punto di vista fiscale-societario è tutto legale ma questo sistema ha ridotto la base imponibile di coloro che pagano le tasse in Italia.

Le realtà imprenditoriali di piccole dimensioni non hanno la possibilità di lasciare l’Italia e trasferirsi in altre parti. Di conseguenza pagano più tasse all’Erario rispetto alle altre realtà imprenditoriali capaci di spostarsi altrove.