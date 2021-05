Le palline con scaglie di cioccolato e cocco con pochissime calorie e pronte in 10 minuti sono la merenda più gustosa dell’estate

In questo periodo la nostra voglia di cucinare si è inevitabilmente ridotta rispetto all’inverno per una serie di ragioni. Da un lato il caldo, che non ci invoglia a stare davanti ai fornelli per ore ed ore, dall’altro la possibilità di mangiare fuori. Finalmente i ristoranti hanno riaperto ed ecco che tutti noi ci siamo fiondati anche e solo per gustare un semplice toast seduti ad un tavolino.

Nonostante la nostra smania di uscire e di stare all’aria aperta, purtroppo non possiamo pensare di non cucinare per tre mesi d’estate. Ecco perché dobbiamo trovare un’alternativa alle lunghe e “calde” ricette, da sostituire con qualcosa di veloce e… fresco. Ah e senza dimenticare la linea, altrimenti addio prova costume. Nessun problema, Noi della Redazione abbiamo pensato a un manicaretto tanto semplice quanto buono e amico della linea. Vediamo un po’ di cosa si tratta.

Abbiamo già pensato al pranzo estivo dando alcuni suggerimenti in questo articolo (link qui) e quindi oggi ci occuperemo della merenda. Non solo a metà mattina o pomeriggio, in realtà le palline con scaglie di cioccolato e cocco sono ottime anche a colazione e come dessert.

Ecco tutto ciò di cui abbiamo bisogno:

400 grammi di biscotti secchi, tipo Oro Saiwa classici;

3 banane mature;

200 grammi di scaglie di cocco;

200 grammi di gocce di cioccolato fondente.

Procedimento

Il procedimento è molto semplice e ci porterà via soltanto pochi minuti.

Per prima cosa schiacciamo le banane con una forchetta in modo da ridurle in poltiglia. Fatto ciò, tritiamo i biscotti in un mixer e aggiungiamo il composto alla purea di banane insieme alle gocce di cioccolato. Lavoriamo il tutto con le mani e formiamo delle piccole palline da passare nelle scaglie di cocco. Una volta che avremo finito, mettiamole in frigo, lasciamole raffreddare per un’ora ed ecco che saranno pronte da gustare.

Le palline con scaglie di cocco e cioccolato con pochissime calorie e pronte in 10 minuti sono la merenda più gustosa dell’estate da provare assolutamente.