Le pagode di riso alla messicana, un piatto che fa viaggiare almeno con la fantasia.

Dopo mesi di reclusione forzata per la pandemia, si sentirebbe forte il desiderio di cambiare aria. Chissà in quanti magari per Capodanno erano abituati ad una settimana di vacanza in un paese caldo, per fuggire dallo stress e dalla quotidianità.

E invece tocca restare a casa, ma perché non provare ad esplorare gusti nuovi ed un po’ esotici? Le spezie in questo caso sono fondamentali e valorizzano la ricetta che segue: le pagode di riso alla messicana, un piatto che fa viaggiare almeno con la fantasia.

Ingredienti

a) 400 gr riso;

b)4 zucchine;

c) 2 melanzane;

d) 1 peperone rosso e 1 giallo;

e) 5 funghi champignon grandicelli;

f) q.b. basilico;

g) q.b. prezzemolo;

h) q.b. curry;

i) q.b. paprika;

l) q.b. pepe;

m) q.b. peperoncino;

n) mezza cipolla;

o) mezzo bicchiere di vino bianco;

p) 200 gr di petto di pollo;

q) 1 barattolo di polpa di pomodoro.

Preparazione

Lavare e asciugare accuratamente i peperoni, quindi privarli dei semi e tagliarli a listarelle di circa 1 cm di spessore. Mondare e tagliare a cubetti anche zucchine, funghi e melanzane.

Mettere a soffriggere la cipolla in una padella antiaderente, con 4 cucchiai d’olio. Quando la cipolla si sarà dorata, aggiungere le verdure. Integrare al composto di verdure anche il pollo ridotto a straccetti e farlo rosolare. Aggiungere sale, pepe e spezie secondo il proprio gusto personale.

A questo punto versare il vino in padella e lasciare che evapori. Quando il composto sarà a metà cottura, aggiungere ¾ del barattolo di polpa di pomodoro e un altro pizzico di sale. Procedere a cuocere il riso, prediligere una qualità che tenga bene la cottura. Quando sarà pronto, scolarlo, farlo raffreddare leggermente quindi prendere un imbuto di media misura.

Mettere nell’incavo dell’imbuto la quantità di riso necessaria a riempirlo, schiacciare un po’ e poi girare la pagoda sul piatto su cui si servirà la portata. Affiancare le cupolette ottenute con il sugo di pollo e verdure.

E finalmente le pagode di riso alla messicana, un piatto che ci fa viaggiare almeno con la fantasia, sono pronte. Buon appetito!