Nel precedente report facevamo notare come le azioni Anima Holding potessero essere sul punto di invertire al ribasso. Le quotazioni, infatti, avevano raggiunto area 4,675 euro che già in passato aveva rappresentato un forte ostacolo sul cammino dei rialzisti. Pertanto si era ipotizzato la formazione di un possibile doppio massimo che avrebbe potuto avere forti implicazioni ribassiste.

L’impatto della forte area di resistenza, però, non ha avuto un effetto fortemente ribassista, ma piuttosto ha dato inizio a un movimento laterale. Infatti, come si vede dal grafico, le oscillazioni delle quotazioni di Anima Holding si riducono sempre più e la probabilità di un forte movimento direzionale aumenta.

A questo punto i livelli da monitore con attenzione in chiusura di settimana sono 4,208 euro (I obiettivo di prezzo) e 4,654 euro.

La rottura del supporto spingerebbe le quotazioni verso gli obiettivi indicati in figura. In particolare, il titolo si potrebbe dirigere verso la massima estensione del ribasso in area 2,764 euro (III obiettivo di prezzo).

Al rialzo, invece, l’obiettivo più prossimo si troverebbe in area 5,017 euro, mentre la massima estensione rialzista in area 6,615 euro.

La valutazione del titolo Anima Holding

Se si guarda ai multipli di mercato il titolo risulta essere sempre sottovalutato fino a un massimo di circa il 50%. Il rapporto EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse. La situazione finanziaria della società appare eccellente, la qualcosa le conferisce una notevole capacità di investimento. Infine gli analisti che coprono il titolo hanno un consenso medio comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 25% circa.

Anche il rendimento del dividendo è molto interessante aggirandosi intorno al 5%. Per il prossimi 3 anni, inoltre, è atteso salire su livelli molto prossimi al 6%.

Il titolo Anima Holding (MIL:ANIM) ha chiuso la seduta del 1 febbraio a quota 4,482 euro in rialzo dello 0,49%, rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale