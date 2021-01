Una delle paste tipiche italiane è sicuramente quella che stiamo per presentare. Stiamo parlando delle orecchiette. Questa forma così nota e conosciuta nel Bel Paese fa impazzire chiunque! Un bel piatto di orecchiette, infatti, fa sempre fare bella figura e può rendere felici tutti i commensali. Non tutti sanno però che le orecchiette cucinate in questo modo possono far molto bene alle ossa! L’ingrediente che dona loro questo potere è il cavolfiore romano, come consiglia Anna Villarini, specialista in Scienze dell’Alimentazione.

Orecchiette al cavolfiore romano, ecco gli ingredienti per prepararle

Supponiamo che a pranzo ci siano 4 persone. Per preparare un gustoso piatto per ciascun ospite, serviranno:

400 gr di orecchiette

600 gr di cavolfiore romano

1 cucchiaino di semi di finocchio

1 cucchiaio di origano secco

6 pomodori secchi

olio extra vergine di oliva

1 spicchio d’aglio

sale

peperoncino

Ecco come preparare questo delizioso primo piatto

Come prima cosa, dobbiamo separare il torsolo del cavolfiore dai fiori e successivamente dovremo sbucciarlo e tagliarlo a dadini. Nel mentre, dovremo tagliare anche i pomodorini secchi e togliere la buccia dallo spicchio d’aglio. In una padella, poi, versiamo 3 cucchiaini di olio extravergine di oliva, aggiungendo l’aglio, il torsolo del cavolfiore e i pomodorini tagliati. Infine, aggiungiamo il peperoncino e i semi di finocchio. Dopo aver fatto cuocere il tutto per circa 10 minuti, dovremo togliere l’aglio e lasciare gli ingredienti a riposo.

Ora è il momento di far bollire dell’acqua in una pentola e inserire i fiori del cavolfiore tagliati a metà, per poi cuocere anche le orecchiette. E infine basterà scolare la pasta con la verdura, condirla con gli ingredienti che avevamo lasciato riposare in padella, aggiungere l’origano, et voilà! Ecco un primo piatto da favola!

