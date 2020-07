Nuova giornata di Borsa e nuove opportunità di acquisto. Anche se ieri Piazza Affari ha un po’ deluso nel finale, comunque ha sempre chiuso in positivo. Rafforzando l’ipotesi di un rialzo dei prezzi con target 25mila punti dell’indice Ftse Mib. Ma analizziamo le opportunità che ci riserva oggi la Borsa di Milano.

Un grande show sciupato nel finale

Ieri mattina l’euforia in Borsa a Milano quasi si palpava (leggi qui l’articolo sulla giornata borsistica). Sembrava che gli operatori non vedessero l’ora che la Borsa aprisse, per comprare per primi. Per approfittare della opportunità che si presentava. Come chi si accalca all’ingresso di un evento per prendere i primi posti, per essere in prima fila.

Ed infatti così è stato. Un grande show per la prima parte della giornata. La Borsa ha mostrato ciò che più gradiscono gli investitori, un rialzo forte e deciso dei prezzi. Ma questo rialzo si è lentamente spento a metà giornata. Dopo le 12.00, i prezzi dell’indice Ftse Mib (INDEX-FTSEMIB), hanno cominciato a scendere, lentamente e inesorabilmente.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » L'80,5% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

E oggi cosa ci riserverà Piazza Affari? Vediamo l’analisi dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.

Le opportunità che ci riserva oggi la Borsa di Milano

Partiamo dal dato che ieri la Borsa di Milano ha chiuso sui minimi di giornata. Significa, in poche parole, che la discesa dei prezzi nel pomeriggio, si è arrestata solamente perché la Borsa ha chiuso. Ma questa discesa ha avuto il suo lato positivo. Infatti in finale di seduta l’indice Ftse Mib ha chiuso il gap che aveva aperto con un inizio in forte rialzo.

Questo aspetto è importante perché lascia aperte due ipotesi per oggi. La prima è che avendo chiuso il gap, i prezzi possano ripartire al rialzo. La seconda vede un proseguimento della discesa dei prezzi. Fin dove? Probabilmente fino in area 20.400/20.500 punti. Questo scenario rientrerebbe nel più classico dei pull-back. Ovvero dopo un balzo, i prezzi scendono spinti dalle vendite dei trader di brevissimo termine. Ma esaurite queste vendite, i prezzi iniziano il rialzo vero.