Se c’è una fase che ci infastidisce più di ogni altra cosa nel processo di allungamento dei capelli è senz’altro il momento della mezza lunghezza.

Né corti né lunghi, poco sotto o poco sopra le spalle, la sensazione è sempre la stessa.

Ci sembra di essere sempre uguali, senza la possibilità di fare un raccolto, una coda o una piega degna di questo nome.

Una soluzione di certo non economica se vogliamo un lavoro di qualità può essere quella delle extension.

Tuttavia, anche quelle sul lungo periodo possono stancare e creare problemi logistici sia per il lavaggio che per la manutenzione.

Per tutte le altre che sono la maggioranza sembrerebbero esserci buone notizie.

Le odiate mezze lunghezze non ci spaventeranno più grazie alle tendenze capelli in arrivo per la primavera/estate 2022.

Qualche accortezza per favorire l’allungamento

Prima di scoprire di cosa si tratta scopriamo se c’è qualche rimedio o accortezza da tener presenti se vogliamo provare ad accelerare l’allungamento.

Innanzitutto possiamo ricorrere ad alcune soluzioni naturali, come un impacco home made che sembrerebbe dare risultati già in poche applicazioni.

In questo senso poi è importantissimo mantenere il capello sano e forte, sia dall’interno che dall’esterno.

Per questo motivo consigliamo di spazzolare anche più volte al giorno i capelli, con delicatezza e possibilmente con una spazzola a setole morbide.

Questo favorirebbe la circolazione nell’area del cuoio capelluto.

È importante poi introdurre un’adeguata quantità di liquidi per favorire l’idratazione, e di nutrienti, in particolar modo proteine.

Ricordiamo, infine, di rinfrescare il taglio di tanto in tanto.

Basterà tagliare via le punte spesso spezzate per dare un po’ di “gas” alla ricrescita.

Le odiate mezze lunghezze non ci spaventeranno più con questi trend capelli per la primavera che ringiovaniscono e incorniciano il viso

Per chi comunque si trova in questa fase non mancano le proposte moda che potranno renderci trendy e glamour.

Si tratta di tagli e stili che sarebbero in grado di ringiovanire i tratti del viso incorniciandolo meravigliosamente.

Bob e mini bob

Questo taglio si adatta alla perfezione alle medie-corte lunghezze, valorizzando qualsiasi viso ed assicurando un look alla moda.

Tagli scalati

Si conferma tra i trend delle ultime stagioni e delle prossime a venire il ritorno dello scalato.

Creare movimento e “confondere” le idee così che l’occhio non cada sulle lunghezze.

Questo e tanto altro è possibile ad esempio con il richiestissimo shag.

Onde naturali

Le onde naturali donano volume quanto basta alla chioma, rendendola glamour ma senza lasciarci con il fastidioso effetto “funghetto”.

Frangia

Anche quest’anno a farla da padrone sarà questo dettaglio che per alcune rappresenta un must, per altre un “mai più”.

Nonostante questo gli va riconosciuto il potere di impreziosire anche il taglio più “scialbo” e senza carattere.

In particolar modo, sulle medie lunghezze, la vincente è la curtaing bang, ovvero la frangia a tendina.