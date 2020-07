Le nuove polizze sanitarie. Tutti i particolari da conoscere

Gli italiani stanno facendo più attenzione nei confronti della propria salute. La crisi sanitaria scatenata dal coronavirus nei primi mesi del 2020, ha scatenato anche una crisi economica per alcuni consumi. Ma non per le polizze sanitarie. A dirlo sono i numeri. Secondo una recete indagine di mercato, oltre 6,5 milioni di italiani si sono informati per sottoscrivere la loro prima polizza salute. Per garantirsi una assistenza sanitaria integrativa rispetto al Servizio Sanitario Nazionale.

Valutazioni più approfondite

Molte agenzie sono state investite da centinaia di richieste di informazioni sulle polizze assicurative da clienti vecchi e nuovi. Altre richieste sono arrivate alle banche dai titolari di conti correnti. Che hanno deciso di investire in una polizza salute i guadagni conseguiti su un portafoglio titoli o con un fondo. Le nuove polizze sanitarie. I professionisti del settore le propongono soprattutto ai giovani ora che la crisi sta allentando la morsa in alcuni settori. Ma anche ai pensionati: riscontrando in ogni fascia di età una valutazione più approfondita delle offerte presentate. La consapevolezza della fragilità di valori che tutti davano per acquisiti, come la salute e la vita ha sviluppato un crescente desiderio di protezione. Ma anche un atteggiamento più prudente, specie nei confronti dei call center che propongono polizze sanitarie in modo insistente.

Le nuove polizze sanitarie

Molti prodotti sono stati rivisti o resi integrabili in caso di contagio Covid. Offrono prestazioni mediche presso strutture private ma anche formule orientate ad indennizzare il danno economico che un ricovero può causare. Per Coronavirus o patologie conseguenti, che minacciano la propria attività e la propria famiglia. Le nuove polisse sanitarie rispetto a quelle vecchie, sono state integrate alla voce scoperto. Bisogna controllare la spesa minima che viene rimborsata. E anche le diarie previste per gli italiani che necessitino di ricovero in alcuni Paesi, dove i costi sono molto aumentati. Come gli Usa. O perché la copertura sanitaria base europea si sta esaurendo, come nel caso del Regno Unito

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » L'80,5% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Perché sottoscrivere una polizza salute

Avere una polizza salute oggi consente di pianificare un costo fisso mensile. Le nuove polizze sanitarie si possono pagare senza gravare troppo sul proprio bilancio familiare. E ritrovarsi in difficoltà economiche in caso di infortunio o malattia. Le nuove polizze sanitarie consentono di accedere a piani di prevenzione più personalizzati. E non sono da sottovalutare le cure anche dentistiche in strutture sanitarie private convenzionate. Alcune compagnie offrono convenzioni in Italia ma anche all’estero. Per andare incontro alle esigenze di migliaia di italiani che hanno scelto di trascorrere la pensione altrove.