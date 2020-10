L’ennesimo DPCM scandirà la nostra vita per i prossimi 30 o 60 giorni. Quali saranno le nuove limitazioni introdotte dall’ultimo DPCM di ottobre? Lo stato di emergenza è prorogato fino a fine gennaio. Per questo il Presidente del Consiglio si è ancora una volta arrogato i poteri di definire i limiti delle nostre libertà costituzionali. Ovviamente senza il placet del Parlamento. Contestabile o meno che sia questa scelta, i DPCM vanno rispettati. Ecco allora le nuove misure decise da Conte per tutti noi.

I contagi hanno fatto registrare un nuovo picco. I ricoveri nelle terapie intensive stanno crescendo, così come cresce l’età media dei contagiati. Età media che in estate era scesa a quasi vent’anni. Per questo, per tutelare cioè le persone più deboli, sono in arrivo misure di contenimento assai restrittive. Molto più di quelle che abbiamo dovuto rispettare da maggio in poi. Mascherina obbligatoria in pubblico in tutta Italia e in qualsiasi orario della giornata. Nuove regole anti assembramenti. Posti ridotti nei locali pubblici e negli stadi. Ingressi contingentati nei negozi. Insomma un vero e proprio coprifuoco. Che se anche è lontano dal lockdown dello scorso marzo, in parte lo ricorda.

Le regole che il governo si accinge ad introdurre nel nuovo DPCM saranno varate entro mercoledì 7. L’onda va fermata. Non siamo al semaforo rosso, ma è scattato il giallo. Perciò il governo sta studiando misure che alzino il livello di attenzione e precauzione. Fino a quando, almeno, non avremo il vaccino. E appunto a riguardo al vaccino sono state bocciate le dichiarazioni del Ministro della Salute Speranza. Secondo cui già a novembre avremo le prime iniezioni. Non illudiamoci. Serviranno parecchi mesi. Ed ecco allora le regole che il nuovo DPCM sta per introdurre, limitando la vita degli italiani dal prossimo 8 ottobre.

Le nuove limitazioni introdotte dall’ultimo DPCM di ottobre

Innanzitutto non ci sarà nessun allentamento rispetto alle misure attuali. Ma neanche un nuovo lockdown nazionale, che appare al momento escluso. Le regioni, però, potranno adottare chiusure e misure restrittive agli spostamenti nei propri territori, per arginare ovviamente i focolai. Si dovrà indossare la mascherina obbligatoria in tutto il territorio nazionale anche all’aperto in tutte le ore del giorno. Questo l’ha anticipato il sottosegretario alla salute Sandra Zampa. Ed alcune regioni, come Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, lo hanno già fatto nei giorni scorsi. Dovrebbero essere esentati i bambini sotto i 6 anni. E chi ha patologie o disabilità incompatibili con l’uso del dispositivo di protezione.

Addio locali notturni. Probabilmente sarà introdotto un coprifuoco con una chiusura obbligatoria. Si pensa a partire dalle ore 23 circa, per frenare la movida nei locali. Si sta studiando anche una limitazione del numero delle persone che potranno entrare nei locali pubblici di intrattenimento, come nei bar e nei ristoranti. Questo sull’esempio della Campania che, con una recente ordinanza, ha vietato i gruppi di più di sei amici o parenti. O di venti invitati per i matrimoni. Ma saranno anche ridotti i numeri di posti nelle sale dei cinema e teatri, e nelle sale di ricevimento per eventi e feste anche private.

Rimane il limite massimo di 200 spettatori per le strutture al chiuso e non oltre 1.000 per quello all’aperto. Come avviene già ora per il pubblico negli stadi. Sui mezzi di trasporto pubblico locale, la capienza di autobus e treni non potrà superare l’80% del numero dei posti a sedere. Le multe per i trasgressori potrebbero salire nell’importo minimo a 500 euro rispetto ai 400 euro attuali. Mentre il massimo toccherà i 3.000 euro.