Le nozze Banco BPM e Banca MPS dove porteranno il titolo bancario?

Il sistema bancario italiano è in grosso fermento anche, e soprattutto, a causa della OPS lanciata da Intesa Sanpaolo su UBI Banca. Ci sono poi le indicazioni della BCE che più volte ha sollecitato un consolidamento del settore bancario italiano caratterizzato da tante piccole realtà.

In questo contesto una delle domande più ricorrenti era a quale matrimonio fosse destinato il Banco BPM. Il nome più ricorrente del predestinato da sempre è quello di Banca MPS. Il Tesoro, che ha in mano il 68,2% del capitale della banca senese, dovrebbe uscire entro il 2021 per cedere il posto a un nuovo azionista di maggioranza.

Visto anche il panorama italiano più che un matrimonio d’amore, quello tra Banco BPM e Banca MPS sembrerebbe un matrimonio di necessità. Non ci sono, infatti, molti istituti bancari che per dimensioni potrebbero permettere a Bancoc BPM di fare un salto di qualità. Tuttavia ci sono molti ostacoli lungo il cammino che dovrebbe portare al matrimonio tra le due banche.

Primo fra tutti c’è il nodo dei crediti deteriorati. La banca senese sta procedendo speditamente, ma il carico rimane sempre molto importante. C’è, poi, il problema della cause pendenti che potrebbero creare altri buchi nel bilancio di Banca MPS.

Anche se scontato, quindi, il matrimonio si ha da fare, ma probabilmente con i tempi e i modi giusti, Ricordiamo, infatti, che l’unione tra Banco BPM e Banca MPS potrebbe comportare una perdita di posti di lavoro e la necessità di un aumento di capitale, i.e. iniezione di nuovo denaro.

Le nozze Banco BPM e Banca MPS: analisi grafica e previsionale

Banco BPM (MIL-BAMI) ha chiuso la seduta del 3 luglio in area 1,3475€ in ribasso dello 1,14% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso sul time frame settimanale è rialzista e nonostante le enormi difficoltà sta resistendo alle pressioni ribassiste. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono abbarbicate al livello 1,29729€ senza che se ne riescano a staccare. Che la situazione sia molto incerte si evince anche dal fatto che il segnale del BottomHunter non sia stato confermato.

La situazione, quindi, è molto incerta.

Per chi volesse entrare sul titolo si consiglia di attendere la rottura di uno dei due livelli indicati: 1,47375€ per il raggiungimento degli obiettivi rialzisti indicati in figura; 1,0115€ per andare ad aggiornare in minimi storici.