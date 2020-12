Le novità tech in arrivo che fanno desiderare arrivi subito il 2021. Un’enorme fetta del mercato commerciale ogni anno è rappresentata dai gadget tecnologici. Le innovazioni continuano e sempre più spesso nuovi device con funzionalità mai viste fanno capolino nei centri commerciali o negli store online. Secondo Forbes saranno proprio queste tendenze a far da traino nel mondo post-Covid.

Il team di esperti di ProiezionidiBorsa.it ha inquadrato una serie di novità in arrivo nel 2021 che sposteranno gli equilibri delle aziende e dei consumatori.

Le novità tech in arrivo che fanno desiderare arrivi subito il 2021

Con l’arrivo di iPhone 13 previsto per settembre 2021, in molti si domandano se Apple intenda lanciare il display pieghevole o attendere l’anno successivo. Quel che è certo è questo: diverse società si sono già impegnate nel brevetto di device dotati di tecnologia a schermo pieghevole. Xiaomi, Samsung, Oppo e Google stanno tutte lavorando in questa direzione. Ci sono ancora molti dettagli su cui lavorare ma sembra che questa sarà la feature di punta di molti smartphone nel 2021.

Samsung è brand leader anche nel mondo delle televisioni. Ormai il QLED è una tecnologia diffusa, ma a gennaio si terrà la nuova edizione del CES di Las Vegas. Una delle più importanti fiere dell’elettronica mondiale. Ci si aspetta che qui Samsung presenti una nuova line-up di modelli: TV trasparenti, addirittura con display a luce solare. Anche LG è leader nel settore, e dopo aver lanciato il primo tv OLED 8K al mondo ci si aspetta per il 2021 una vera invasione di nuovi modelli. Con un occhio di riguardo anche all’aspetto gaming.

Apple si prepara a svoltare anche il mercato degli smartwatch e dei wearable. Per il 2021 è atteso il lancio del nuovo Apple Watch SE, che andrebbe a sostituire la vecchia Serie 3. Un modello snello, agile, con funzionalità molto vicine alla Serie 6, ma a prezzo contenuto.

E se il lancio delle AirPods Max ha segnato un nuovo punto per l’azienda di Cupertino nel mercato delle cuffie Over-Ear, Sony non sta rimanendo a guardare. Dopo il lancio delle sue cuffie con Dual Noise Sensor e cancellazione attiva del rumore, gli esperti puntano tutto su un nuovo modello presto in arrivo che faccia dimenticare le AirPods Pro.