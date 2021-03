La disciplina che gli Esperti di ProiezionidiBorsa stanno per esporre riguarda sia gli scooter che le minicar, le cosiddette macchinine guidabili senza patente. Si possono elencare in questo modo le novità sui costi ed i requisiti per il patentino 50.

Quali mezzi si possono guidare

Con il cosiddetto patentino si possono guidare i motorini, gli scooter e le minicar il cui motori non superi 50 cc di cilindrata. Consente di guidare anche i veicoli a tre ruote sempre con cilindrata fino a 50 cc. Se il motore è elettrico si può guidare con il patentino fino ad una potenza nominale del motore di 4 KW. Rientrano nel patentino anche i quadricicli con massa massima di 425 kg e velocità fino a 50 Km/h. Anche in questo caso cilindrata massima non superiore a 50 cc.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Possono prenderlo i maggiorenni ed i minorenni che abbiano però compiuto 14 anni. Tecnicamente si chiama patente AM anche se è noto a tutti come patentino.

Vediamo ancora più in dettaglio le novità sui costi ed i requisiti per il patentino 50.

L’esame da superare

L’esame si articola in una prova teorica a quiz ed una prova pratica. La prova pratica per il veicolo a due ruote si svolge in uno spazio della Motorizzazione Civile appositamente attrezzato. Bisogna dimostrare di saper fare uno slalom tra birilli, un passaggio in zona stretta e saper controllare le condizioni di traffico.

I costi attuali

Il costo della scuola guida è dovuto solo se il candidato decide di seguire un corso, ma è facoltativo.

Sono invece dovuti i costi alla Motorizzazione, qui riassunti. Sui bollettini prelevati alla Motorizzazione occorre invece versare 58,40 euro e sostenere poi il costo per la visita medica. Quest’ultima varia approssimativamente da 30 a 90 euro a seconda delle varie ASL. Sul certificato medico è necessaria una marca da bollo da 16 euro. Per le fototessere calcolare circa 5 euro.