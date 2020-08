Quali sono le novità del Decreto Agosto per il bonus auto?

La crisi del settore automobilistico ha richiesto una particolare attenzione da parte del Governo. Infatti, con il Decreto Agosto sono stati ampliati gli incentivi e modificate le fasce di emissioni che godono del contributo. In particolare, l’indicato decreto, in vigore dal 15 agosto 2020, ha incrementato di 400 milioni il fondo per l’acquisto dei veicoli a basse emissioni. Questa è stata reputata una misura necessaria, considerato che la dotazione di 50 milioni si è esaurita nel giro di una settimana, cioè entro l’8 di agosto. Quindi, vediamo quali sono le novità.

Le novità del Decreto Agosto per il bonus auto

Occorre specificare che, fin dalla loro istituzione, gli eco incentivi si basano su un meccanismo a fasce. Cioè, minori sono le emissioni dell’auto più alto è il contributo. All’uopo, il Decreto Agosto ha cambiato le fasce previste dal Decreto Rilancio, aumentando il valore massimo delle emissioni, fino a 110 g/Km. Nella specie, il Bonus Auto è stato così modificato, grazie alle novità del Decreto Agosto. In particolare, il contributo statale è parametrato al numero di grammi di anidride carbonica emessi per chilometro. In tal caso, il beneficio spetta a chi acquista un’auto con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010. Inoltre, il venditore deve riconoscere uno sconto pari ad almeno 2000 euro.

Il tutto, secondo gli importi di cui alla seguente tabella.

a)- emissioni 0- 20 g/Km – contributo di 2000 euro – auto elettriche;

b)- emissioni 21-60 g/Km – contributo di 2000 euro – ibride- plugin;

c)- emissioni 61-90 g/Km – contributo di 1750 euro – Euro 6;

d)- emissioni 91-110 g /Km – contributo di 1500 euro – Euro 6.

Invece, per chi acquista un veicolo senza rottamazione, il contributo statale e’ parametrato al numero di g di CO2 emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella. Esso, inoltre, e’ riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro:

a)- emissioni 0- 20 g/Km – contributo di 1000 euro;

b)- emissioni 21-60 g/Km – contributo di 1000 euro;

c)- emissioni 61-90 g/Km – contributo di 1000 euro;

d)- emissioni 91-110 g /Km – contributo di 750 euro.

Conclusioni

Quindi, il Decreto Agosto ha apportato le indicate novità al Bonus Auto, ampliando la gamma di ipotesi in cui viene riconosciuto il beneficio. In tal modo, si è data una risposta concreta alla richiesta di aiuto, proveniente dal settore automobilistico, colto da una forte crisi a causa della pandemia.