Le lenzuola ingiallite sono sempre un problema. Magari le nostre lenzuola preferite sono un regalo della nonna, che viene passato di generazione in generazione. Oppure possono essere un regalo di matrimonio, o semplicemente le lenzuola che più preferiamo.

Quando queste ingialliscono è un peccato, e abbiamo paura di perderle, di doverle buttare. Non è così, però! Ci possono essere dei metodi per non buttare le lenzuola ingiallite e poterle sbiancare.

Le nostre lenzuola ingiallite torneranno bianche come prima con questi infallibili metodi. Sono diversi i metodi per farlo, ed ognuno è efficace a modo suo.

Metodi per sbiancare

Come dicevamo, ci sono vari metodi per sbancare le lenzuola ingiallite. È un peccato buttarle via, soprattutto se sono affettivamente importanti per noi.

Bisogna, quindi, trovare un modo. Si può, prima di tutto, provare a lavarle in lavatrice, magari con un lavaggio più intenso del solito, assieme a del bicarbonato di sodio.

Tuttavia, questo metodo tante volte non basta e quando escono dalla lavatrice sono come prima, o quasi. Abbiamo bisogno di qualche altro tentativo.

Ecco che cerchiamo qualche soluzione fai-da-te, da fare in casa, a mano o in lavatrice. Vediamone alcuni.

Il primo metodo che proponiamo è quello con acido citrico. Ora, l’acido citrico è presente anche nel succo di limone (citrus = limone), tuttavia questo non può bastare e abbiamo bisogno della sostanza chimica. Per sbiancare le nostre lenzuola, versiamo un misurino di acido citrico nel cestello della lavatrice e laviamo normalmente.

Un secondo metodo utilizza l’acqua ossigenata a 20 volumi. Basta aggiungere due misurini di acqua ossigenata in una bacinella riempita d’acqua e immergere le lenzuola. Lasciare agire per qualche ora e poi lavare in lavatrice.

L’ultimo metodo è un po’ più difficoltoso e utilizza il percarbonato di sodio. Per questo metodo c’è bisogno di alte temperature. Proviamo, quindi, a versare in una vasca da bagno o in una bacinella grande, dell’acqua molto calda e ad aggiungere il percarbonato e le lenzuola. Dopo tre ore, lavare in lavatrice.