Le nostre capacità logiche saranno messe alla prova grazie a queste fantastiche coinvolgenti e misteriose app

I videogiochi hanno invaso gli schermi dei nostri dispositivi elettronici.

Da tempo ormai questo genere di gioco sta lentamente ma progressivamente soppiantando il gioco tradizionale, quello fatto come si dice adesso in presenza.

Ossia, quello dove i giocatori sono tutti insieme intorno ad un tavolo contemporaneamente sfidandosi a Monopoli piuttosto che a Risiko.

Ma anche a giochi molto più complessi come quelli di guerra dove vengono rivisitate battaglie ed episodi di conflitti avvenuti nel tempo.

Normalmente i videogiochi fanno prediligere certe capacità su altre come la visione periferica, la velocità di reazione e l’attenzione.

Proprio per questo spesso i giochi virtuali sono d’azione, di combattimento dove le capacità di cui sopra sono messe a dura prova.

Il che, in sé, risulta essere anche interessante perché tenere attive queste capacità giocando seduti in poltrona è una cosa alquanto valida e soddisfacente.

Il videogame come sfida alle nostre capacità deduttive

Ma c’è una capacità molto importante nella vita umana che va tenuta sempre in allenamento e che invece i videogiochi non attivano quasi mai: la capacità deduttiva, la capacità di utilizzare le nostre qualità legate alla logica.

Quindi, come potremmo fare per ovviare a questo problema?

Esistono testi dove possiamo calcolare il nostro quoziente intellettivo grazie a dei test ad hoc mettendo alla prova la nostra capacità logica.

Ma, da non credere, esistono anche dei videogiochi che hanno come chiave di volta la nostra capacità deduttiva, quella che ci serve per risolvere gli enigmi.

Quella capacità che ci permette di mettere in pratica la forza logica della nostra mente.

Esistono app di gioco costruite proprio per far utilizzare al giocatore le sue capacità deduttive.

Perciò, in questo caso, possiamo restare seduti sul divano ma invece di leggere un libro giocheremo ad un videogioco per attivare le nostre capacità deduttive.

Sarà sicuramente più divertente e coinvolgente.

Le nostre capacità logiche saranno messe alla prova grazie a queste fantastiche coinvolgenti e misteriose app

2 in particolare, sono perfette per questo.

The Room e The House of Da Vinci

Questi giochi sono composti da The Room 1, 2 e 3 e The Room Old Sins per quanto riguarda The Room e da 2 episodi nel caso di The House of Da Vinci.

In The Room ci imbatteremo in tutta una serie di congegni che dovremo riuscire ad utilizzare risolvendone prima gli enigmi che li ammantano.

Ciò ci permetterà di seguirne la trama fino al termine della storia.

Questo gioco a nostro parere è al momento il non plus ultra del genere.

Un titolo comunque interessante è anche The House of Da Vinci dove ci caleremo nelle vesti di un apprendista di Leonardo che dovrà scoprire il perché della scomparsa del suo maestro.

Dovremo risolvere misteri, enigmi e sfide logiche tutti ambientati nella Firenze rinascimentale e tanti di questi sono ispirati alle invenzioni leonardesche.

Le nostre capacità logiche saranno messe alla prova grazie a queste fantastiche coinvolgenti e misteriose app e sicuramente dopo averle concluse ne cercheremo altre con le stesse caratteristiche.