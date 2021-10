Realizzare dei prodotti direttamente a casa può risultare davvero utile oltre che divertente. E per questo avevamo consigliato diverse ricette in merito. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo spiegato come realizzare un fantastico balsamo per capelli direttamente in casa propria. Oppure, in un altro articolo, avevamo indicato tutti i passaggi necessari per dar vita a un contorno occhi efficaci da creare con le proprie mani. Oggi vogliamo fare la stessa cosa, concentrandoci però su un altro prodotto che tutti sicuramente hanno in casa. Stiamo parlando del deodorante. Non tutti sanno che potremmo crearlo direttamente a casa, senza alcun bisogno di comprarne sempre di nuovi. Dunque, vediamo i passaggi necessari e gli step da compiere per dar vita al nostro deodorante personale.

Le nostre ascelle profumeranno come mai prima d’ora grazie a questo ingrediente che potremmo già avere in borsa

Diverse persone hanno paura di non emanare sempre un odore buonissimo, soprattutto nell’area ascellare. Infatti, spesso non si ha la reale percezione del proprio odore e si potrebbe pensare di non averne uno buono. Inoltre, ci sono diverse persone con una sudorazione elevata, che si avverte soprattutto nella zona delle ascelle. Questa è una situazione piuttosto diffusa, ma potrebbe esserci una soluzione che viene dalla conoscenza delle vecchie generazioni. Ciò che ci serve, in primis, è un burro di cacao. Infatti, le nostre ascelle profumeranno come mai prima d’ora grazie a questo ingrediente che potremmo già avere in borsa. A questo prodotto, si accompagneranno poi della cera d’api e dell’olio essenziale di timo. In aggiunta, se volessimo inserire altri ingredienti, potremmo mettere sulla lista anche 1 cucchiaio di olio di cocco e 10 gocce di olio di lavanda. E ora vediamo come realizzare il nostro deodorante personalizzato.

Ecco come realizzare un deodorante in casa

Per prima cosa, concentriamoci sulla cera d’api. Versiamone un cucchiaino e mezzo in un pentolino e lasciamola sciogliere a bagnomaria. Dopo qualche minuto, inseriamo nel pentolino anche il nostro burro di cacao, dopo averlo tagliato in dei pezzettini più piccoli. Ovviamente, stiamo parlando solo della parte interna e morbida del burro di cacao perciò, prima di compiere questa operazione, sbarazziamoci del contenitore di plastica. Quando anche il burro di cacao sarà sciolto con la cera, sarà il momento di aggiungere 20 gocce di olio essenziale di timo (e, in aggiunta, se volessimo, anche gli altri due oli indicati in precedenza). Mescoliamo con accortezza tutti gli ingredienti e inseriamoli in un recipiente adatto.

Dopo aver lascito freddare il tutto, avremo il nostro deodorante pronto. Ovviamente, come abbiamo già sottolineato, in questo caso stiamo parlando di un rimedio naturale. Questo vuol dire che non ci sono consigli medici alla base, in questo caso. Se dovessimo avere qualche dubbio, parliamone prima con un esperto, così da avere la situazione più chiara.