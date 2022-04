Il bianco brillante a volte è quasi un’utopia per tante casalinghe. Quante volte accade di trovare magliette, camicie, lenzuola, federe e tanti altri capi delicati di cotone ingialliti e sporchi? E neanche sarebbe giusto riempire la biancheria di prodotti chimici che possono rovinarla e sfibrarla. Soprattutto se si tratta di oggetti più antichi, che fanno parte magari della ‘dote’ di famiglia da tanti anni. Sarebbe un peccato rovinarli e macchiarli ancor di più di quei brutti aloni gialli. Anzitutto è importante capire perché i capi bianchi s’ingialliscono. L’età è uno dei fattori principali. Anche lavarli con altri capi scuri. Il sudore, ovviamente, è un altro elemento che crea problemi. Ci sono tantissimi alleati naturali che confermano quanto le nonne non sbagliavano.

La biancheria perde la sua caratteristica brillantezza. Piccoli graffi accidentali, brufoli indesiderati e una grattata troppo energica dove prude spesso provoca piccole macchie di sangue che fanno perdere il classico colore bianco pulito al cotone. Cose che si trovano normalmente in cucina o in casa, nella dispensa e negli armadietti del bagno.

Le nonne non sbagliavano, non solo lenzuola e biancheria ecco i rimedi naturali per smacchiare camicie di cotone senza rovinarle

I capi in cotone al 100% sono assolutamente da preferire rispetto ai sintetici. Si sporcano sicuramente più in fretta e ingialliscono, ma sono generalmente più facili da trattare. I rimedi naturali sono tanti e tutti ugualmente efficaci. Un ottimo trucco è usare il percarbonato di sodio, invece del bicarbonato. Si tratta sempre di una sostanza naturale, che però è molto più efficace. Sicuramente meno dannosa del famigerato perborato, che è stato messo al bando dalla Commissione Europea. Basta metterne qualche punta di cucchiaio nel cestello del detersivo in lavatrice. Sbianca e igienizza in modo naturale. Si può fare anche un pretrattamento con del latte che sta per scadere. Invece di buttarlo, si può versare in una bacinella e usarlo per tenerci in ammollo la biancheria da lavare. Basta circa un’oretta di trattamento. Altro metodo è usare il sapone di Marsiglia.

Stavolta i capi vanno messi in ammollo in una pentola d’acqua fredda con due fette di limone. A questo va aggiunto mezzo bicchiere di sapone di Marsiglia liquido. Trenta minuti sul fuoco in ammollo e il bianco sarà splendente! Infine, ultimo metodo, stavolta con la saponetta solida di Marsiglia. Va strofinata sulla macchia energicamente. Poi il capo va trattato ulteriormente con una spazzola a setole naturali e si mette in lavatrice. Tutti questi pretrattamenti contribuiranno a rendere praticamente nuovi i capi in cotone.

Approfondimento

Sbiancare il bucato triste e giallo con questo super prodotto poco conosciuto