Oggi il team di esperti di cucina della redazione di ProiezionidiBorsa propone una ricetta perfetta sia come merenda che come dessert che sarà di certo gradita dai bimbi, le morbide ciambelline a sorpresa una golosità carnevalesca. Queste ciambelline sono una delizia resa irresistibile dal cuore di nutella. Per prepararle occorreranno degli stampini in acciaio o silicone a forma di ciambella, una ciotola grande, una spatola da cucina, delle fruste elettriche.

Ingredienti per circa 12 ciambelline

180 gr di farina

110 gr di zucchero;

60 gr latte scremato;

80 gr di latte condensato;

100 ml di olio di semi di mais;

1 bustina di vanillina;

la buccia grattugiata di un limone;

un pizzico di sale;

1 cucchiaino di lievito per dolci;

2 uova;

150 gr di granella di nocciole;

q.b. nutella.

Procedimento

Rompere le uova in una ciotola capiente, aggiungervi lo zucchero e lavorare il tutto con delle fruste elettriche fino a quando non avremo ottenuto un composto gonfio e spumoso. A questo punto versarvi la vanillina, la buccia grattugiata di un limone, l’olio di semi di mais e continuare a montare l’impasto ancora per qualche minuto. Aggiungere poi il latte condensato e quello scremato e continuare a miscelare il tutto. Passare al setaccio farina, sale e lievito quindi unirli al composto amalgamando con cura gli ingredienti.

A questo punto prendere gli stampi a ciambella possibilmente antiaderenti, imburrarli e infarinarli. Mettere sul fondo di ciascuno della granella di nocciole. Versare quindi una prima metà dell’impasto nei 12 stampi e con l’aiuto di un cucchiaino aggiungere la nutella per tutta la loro circonferenza. Completare le ciambelline versandovi la parte restante dell’impasto.

Preriscaldare il forno a 180 gradi e mettervi le ciambelline che dovranno restare in cottura circa 20/25 minuti. Il tempo di cottura può differire da un forno all’altra pertanto, ricordiamo che il tempo è indicativo quindi è sempre opportuno controllare. Quando le ciambelline avranno un bel colore dorato e per la cucina si spargerà un buon profumo, saranno pronte per essere sfornate. A questo punto, porle su di un bel vassoio e spolverarle con lo zucchero a velo.

Le morbide ciambelline a sorpresa, una golosità carnevalesca, possono rappresentare una buona alternativa per chi non ama i fritti tradizionali di questo periodo. A questo link invece si potrà trovare un’altra ricetta ideale per Carnevale e un po’ diversa dal solito.