Quante volte, guardando i film inglesi natalizi, siamo rimasti affascinati da quelle crostatine che venivano servite all’ora del tè? Le mince pies, tortine delle feste inglesi, sono una variante golosissima della classica crostatina.

Preparata con una frolla “robusta”, sono farcite con un mix di frutta secca e frutta fresca ammollata nel brandy.

La loro preparazione non è difficile e possono essere preparate tranquillamente in casa.

Vediamo come preparare le mince pies, tortine delle feste inglesi.

Ingredienti

320 gr di farina;

225 gr di burro;

un cucchiaino di sale;

un cucchiaio di zucchero;

100 ml di acqua ghiacciata;

una mela;

90 gr di zucchero di canna;

100 gr di frutti rossi secchi (mirtilli, ribes o more);

un cucchiaino di zenzero;

100 gr di uva sultanina;

50 gr di albicocche secche;

50 gr di buccia d’arancia candita;

20 gr di mandorle già pelate;

un cucchiaino di cannella;

un pizzico di noce moscata;

la buccia di un limone;

60 gr di burro fuso;

100 ml di brandy, sherry o rum a piacere

Le mince pies, tortine delle feste inglesi

Per prima cosa bisogna preparare il ripieno. Spezzettare tutta la frutta secca e fresca e metterla in una ciotola. Aggiungere poi lo zucchero. Aggiungere quindi il burro fuso e il liquore che si è scelto. Sigillare con la pellicola per alimenti e far marinare il composto per 1-2 giorni. Ricordarsi di mescolare ogni 6-7 ore per permettere alla frutta di impregnarsi dei succhi.

In una ciotola, mettere la farina, lo zucchero e il sale. Il burro deve essere freddo di frigo. Creare la frolla “sabbiando” gli ingredienti. Sbriciolando il burro, infatti, si dovrebbe ricavare una cosa simile alla sabbia.

Aggiungere l’acqua fredda di frigo. Mescolare bene e ottenere una palla di composto.

Far riposare in frigo per un’oretta circa. Stendere l’impasto sottilissimo e ricavare dei dischi di pasta da degli stampini. Se si vuole, si può usare una teglia da muffin imburrata e infarinata.

Mettere al centro un cucchiaio di composta di frutta e chiudere con un altro disco di pasta frolla robusta.

Infornare a 170° per circa una mezz’ora.

Le mince pies, tortine delle feste inglesi sono quindi pronte per essere servite.