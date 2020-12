Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Tutti conoscono la piramide alimentare, un utilissimo schema che aiuta a capire cosa mangiare e in quali quantità. Alla base della piramide troviamo gli alimenti più importanti per il nostro organismo, come la frutta e la verdura. Gli esperti consigliano di assumere con regolarità questi cibi, più volte a settimana e in grande quantità.

Assimilare correttamente le sostanze nutritive è fondamentale, per farlo al meglio è preferibile consumare ortaggi e frutta freschi anziché bolliti. Non c’è nulla di meglio di un’insalata per gustare gli ortaggi, anche in inverno.

Scegliere gli ingredienti giusti è il primo passo per rendere unico ogni piatto. Ecco le migliori ricette da usare per preparare un’insalata invernale.

Lattuga Iceberg e mele

Tagliare una testa di lattuga iceberg a julienne e una mela a spicchi;

aggiungere una manciata di formaggio emmental a cubetti e alcune noci sgusciate;

condire con olio extravergine di oliva, sale e aceto di mele.

Radicchio rosso e pere Williams

Tagliare a listarelle un radicchio rosso di medie dimensioni, circa 300 – 400 grammi;

aggiungere una pera Williams di calibro medio e una manciata di pinoli;

condire con olio extravergine di oliva e succo di limone.

Insalata invernale con funghi porcini e rucola

Tagliare 500 grammi di funghi porcini a rondelle;

aggiungere 200 grammi di rucola;

affettare 5 pomodorini;

aggiungere 100 grammi di mais e una manciata di crostini di pane;

condire con olio extravergine di oliva e succo di limone.

Spinaci e arance

Lavare 500 grammi di spinaci;

aggiungere 300 grammi di chicchi di melograno e 100 grammi di Parmigiano a scaglie;

tagliare due arance a pezzettini;

condire con olio extravergine di oliva e succo d’arancia.

Insalata di cavolo cappuccio viola

tagliare a julienne un cavolo cappuccio viola di medie dimensioni, 400 grammi;

condire con olio extravergine di oliva, sale e aceto di mele. Per un risultato eccezionale, lasciare “appassire il cavolo” per un’ora per permettergli di assorbire bene il condimento;

aggiungere 50 grammi di formaggio “feta” a cubetti;

aggiungere una manciata di mandorle sgusciate.

Queste sono le migliori ricette da usare per preparare un’insalata invernale che stupirà tutti, soddisfacendo anche i palati più esigenti.