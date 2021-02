Siamo giunti a metà stagione fantacalcistica. È un momento in cui ogni presidente deve prendere decisioni importanti sperando che conducano a svolte decisive. Ogni scelta pesa come un macigno sul futuro della stagione, chi scambiare? Chi svincolare? Chi acquistare?

La finestra invernale di calciomercato si è appena conclusa. Come sempre è foriera di novità che celano a volte grandi occasioni, altre pesanti delusioni ed anche quest’anno non ha tradito le attese.

Molti più acquisti che cessioni, il che lascia presagire che alcuni titolari potrebbero rischiare di sedersi in panchina.

Le società si sono concentrate principalmente sul reparto offensivo lasciando quasi inalterate le rose per quel che concerne difesa e centrocampo. Quindi prima dell’asta, se fra gli attaccanti in rosa ce ne fosse uno o più da poter scambiare con un centrocampista da bonus, non c’è da pensarci troppo. È decisamente il caso di procedere.

Ed ecco le migliori opportunità per l’asta di riparazione del fantacalcio

Tralasciando i portieri per i quali non ci sono stati cambiamenti, concentriamoci sui difensori. Possiamo ravvisare qualche opportunità dagli esuberi dei mercati precedenti come: Singo, Dimarco, Bastoni S., Reca, Zappa, Augello o anche in alcune leghe Karlsdrop e Chiellini. Tra i restanti difensori acquistabili possiamo annoverare per lo più “panchinari” di buon minutaggio. Tra questi quindi: Maehle, Tomori, Reynolds ma occhio ai possibili exploit di Czyborra e Malcuit.

Per il centrocampo, tutto dipende dai residui di lista perché tolto Strootman, di cui bisognerà comunque valutare l’integrità fisica, restano eventualmente soltanto Nainggolan e Damsgaard. I restanti possiamo considerarli come ultimo o penultimo slot, ad esempio Molina S. o Marusic.

È l’attacco che ci riserva invece le migliori opportunità per l’asta di riparazione del fantacalcio. Partiamo dal pezzo pregiato per quasi tutti i fantamercati: Mayoral. Le sue quotazioni dipenderanno da quanto giocherà Dzeko. Quest’ultimo infatti pare si sia riappacificato con il suo allenatore, pertanto è pensabile una fitta alternanza tra i due.

Se invece all’inizio del campionato scommettere su Destro poteva sembrare improbabile, adesso i suoi 8 goal fanno la differenza. Il Genoa infatti sembra finalmente aver trovato la quadra affiancandogli Shomurodov, altro talento potenzialmente esplosivo.

I meno conosciuti sono quelli che spesso ti fanno fare il salto di qualità oltre a darti le soddisfazioni maggiori, Man e Gaich su tutti! Entrambi infatti si candidano a prendere il posto da titolare subito. Il primo, pagato 11 milioni, ha qualità tecniche evidenti e per l’importo investito sicuramente avrà un alto minutaggio. Il secondo è stato fortemente voluto da Inzaghi e non è difficile immaginare che scalzerà Lapadula dal centro dell’attacco del Benevento.

Ci sarebbe anche Zirkzee da citare, ma nel suo caso la scommessa dovrebbe essere doppia essendo legata all’arrivo ancora non ufficiale di Pellè, con cui dovrebbe dividere il posto.

Altre buone scelte

A questi dobbiamo aggiungere tra gli acquistabili i nomi seguenti:

Llorente, potenziale titolare dell’Udinese;

El Shaarawy, che cercherà di ritagliarsi un posto per gli europei;

Messias che finora ha sorpreso;

Mandzukic per chi ha già attaccanti del Milan;

la coppia Zaza Sanbria;

la bomba Kokorin ma il suo passato burrascoso, lo rende una scelta rischiosa;

titolari certi Gyasi e Farias che però difficilmente porteranno bonus.

Insomma sono tanti, alla fine le necessità di rosa determineranno le scelte definitive, consapevoli che la vittoria o la sconfitta ora è tutta nelle nostre mani.