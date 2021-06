Finalmente è arrivato il tanto agognato momento di partire per le vacanze e sognando il mare e la spiaggia, si deve decidere l’itinerario perfetto. Non sempre è semplice, ma se la decisione è ricaduta sulla Costa Smeralda, di certo non si possono non visitare questi quattro luoghi paradisiaci. Infatti, è un angolo di paradiso in Terra, ricca di bellezza e di paesaggi straordinari.

La Costa Smeralda è una porzione di costa del nord-est della Sardegna che si estende per 55 km tra Capo Ferro ed il golfo di Cugnana. Continuando a leggere, vedremo quali sono i principali luoghi da vedere in Costa Smeralda.

Le migliori mete turistiche della Costa Smeralda perfette per l’estate e le vacanze

In particolare, in Costa Smeralda sono quattro i luoghi da non perdere assolutamente.

È nel Comune di Arzachena che si trova la Costa Smeralda, un comune pieno di magnifiche spiagge, insenature e luoghi imperdibili. Qui, non si potranno non visitare le vie della cittadina, e le stupende aree naturali che la circondano. Ad esempio, gli stagni di Saloni, un habitat perfetto per varie specie di uccelli e che talvolta ospitano i magnifici fenicotteri rosa.

Alcune delle più belle spiagge del mondo si concentrano in questi pochi km di terra. Tra queste ricordiamo la spiaggia di Capriccioli, Cala Granu, Cala di Volpe e Cala di Cannigione. Tra acque cristalline e spiagge di finissima sabbia bianca, sono tutte magnifiche ed irresistibili.

Porto Cervo, invece, è una piccola frazione di Arzachena il cui golfo ha la forma di un cervo. È famosa in tutto il mondo per essere il centro del lusso e del gossip della Costa Smeralda. Nel percorrere il porto, non si possono non vedere gli yacht incredibili di diverse celebrità e persone di alto rango.

E per concludere le Isole Li Nibani, o isola dei gabbiani. Una visita a questo gruppo di isole e scogli è un must delle vacanze in Costa Smeralda. Queste isole disabitate sono tra le migliori mete turistiche della Costa Smeralda e sono perfette per l’estate e le vacanze. Appartengono al parco internazionale delle Bocche di Bonifacio e da qui si possono ammirare panorami mozzafiato dove la natura regna sovrana.

Quando visitare la Costa Smeralda

La scelta ovvia è d’estate per godere del mare e delle spiagge fino in fondo. Ma in realtà la bellezza di questi luoghi colpisce in ugual modo tutto l’anno.

Inoltre, se si desidera evitare la calca di turisti, il momento migliore per visitarla è a fine settembre.