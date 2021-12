Natale ormai è alle porte e con esso arriva anche l’incombenza di gestire i regali. Un piacere che tanti affrontano con gioia, ma che per tanti altri può diventare un peso. Il problema, com’è ovvio, non è certo la spesa: del resto ci sono pensieri e acquisti per tutte le tasche e i portafogli.

Più che altro, a “spaventare” i più è proprio l’organizzazione delle liste di acquisti, ordini, spedizioni… e soprattutto, le idee. Nessuno vuole regalare qualcosa di scontato, poco originale e banale. Per rendere felici amici e parenti ci vuole inventiva e anche un pizzico di follia, ma soprattutto bisogna conoscerli e fare per quanto possibile dei regali pensati per loro.

Ecco perché abbiamo deciso di stilare una lista con le migliori idee regalo per un Natale da nerd da fare a sé stessi o agli amici per fare bella figura. Ce n’è per tutti i gusti e per tutte le tasche. Anche gli amici più “secchioni” incalliti adoreranno questi regali e sicuramente chi li farà resterà nel loro cuore.

Le esigenze del “secchione”

Chi usa tanti device lo sa: le porte di ricarica non bastano mai. E in viaggio ci si ritrova sempre carichi di adattatori, caricabatterie, fili, USB standard, USB-C, micro-USB e chi più ne ha più ne metta. Un ottimo regalo dunque è un caricatore multiporta da viaggio. In commercio ce ne sono dei più diversi: ne consiglia uno con almeno due uscite USB standard e una USB-C.

I fan dei cinefumetti Marvel saranno particolarmente felici di questa idea. Sugli store online è possibile acquistare l’elmetto di Iron Man su basetta da esposizione. Anche il nerd più serioso non vedrà l’ora di mostrarlo fieramente sulla sua scrivania, o di esporlo in libreria accanto alla sua collezione di fumetti.

Le migliori idee regalo per un Natale da nerd da fare a sé stessi o agli amici per fare bella figura

I possessori di iPhone sanno quanto è difficile mantenere il look del loro dispositivo intatto, conservandone al tempo stesso tutte le funzionalità. Da iPhone 12 in avanti, è stata introdotta la tecnologia MagSafe per la ricarica degli smartphone Apple.

Un’ottima idea regalo allora è un case MagSafe compatibile: cercando attentamente – e rivolgendosi ai Brand supportati – sarà possibile avere comunque un look elegante potendo continuare a ricaricare il cellulare correttamente.

Ultimamente le cuffie wireless over ear sono diventate usatissime, riportando indietro un po’ a quel feeling da walkman anni ’80 un po’ retrò. Sceglierne un paio di buona qualità è però difficilissimo: il consiglio è di preferire quelle con connessione Bluetooth 5 e cancellazione attiva del rumore.

Magari, se la disponibilità economica lo consente, la soluzione migliore è acquistarne un paio da un brand blasonato come, ad esempio, Phillips, Apple o Jabra.