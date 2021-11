Abbiamo cercato di riorganizzare gli armadi in vista della stagione invernale, ma il risultato non è soddisfacente? A volte abbiamo troppo poco spazio a disposizione, e non soltanto per l’abbigliamento, ma anche per tutti gli accessori di cui non possiamo fare a meno e che nell’armadio proprio non vogliono entrare. Eppure, se ben organizzato, un guardaroba funziona come luogo dove riporre tutto o quasi. Troppo spesso, gli armadi restano ambienti poco pratici e poco organizzati, pieni anche di indumenti che non ci interessano più. Come organizzare allora al meglio il proprio armadio?

Il primo passaggio indispensabile per una perfetta organizzazione

Il primo passo è decidere cosa conservare e cosa buttare. La risposta dipende da quanto spazio abbiamo. Per iniziare a fare pulizia nell’armadio, mettiamo via o doniamo (se ancora in buone condizioni) cappotti, vestiti, scarpe, accessori che non indossiamo o che non ci piacciono più.

Ricordiamoci di controllare sempre le tasche degli indumenti che intendiamo mettere via.

È utile tenere una borsa con indumenti da donare sul pavimento vicino l’armadio. Ogni volta che ci imbattiamo in un oggetto che non ci serve più, mettiamolo in questa borsa. Quando è piena, portiamola nei negozi che accettano indumenti usati in cambio di un buono acquisti, oppure a un punto di raccolta di indumenti da donare.

Una buona regola, molto pratica, consiste nel non tenere nulla che sia macchiato, strappato o rovinato. Lasciamo andare tutto ciò che è logorato o rotto. Ma impariamo, se vogliamo ad avere cura dei nostri capi nel lavaggio.

In generale, inoltre, teniamo nell’armadio solo gli articoli della stagione in corso. Se non è possibile, perché non abbiamo spazio altrove, spostiamogli indumenti di altre stagioni nella parte meno accessibile dell’armadio, magari in alto.

Le migliori idee per mantenere in ordine il guardaroba che avremmo voluto conoscere prima

Oltre a spostare i vestiti fuori stagione in un altro armadio oppure sui piani più alti, gli indumenti si conservano meglio in base alla lunghezza. Organizziamoli quindi dal più lungo al più corto. Ciò fornisce maggiore spazio sullo scaffale sottostante, per contenitori ad esempio, oppure per un altro bastone appendiabiti. Sarebbe l’ideale in un armadio per bambini.

Per articoli stagionali, come guanti, sciarpe o cappelli, riponiamoli in contenitori in tessuto impilabili e traspiranti, con finestre trasparenti che ci permettano di vedere cosa abbiamo all’interno senza doverli necessariamente aprire.

Massimizziamo lo spazio verticale. Una delle migliori idee per un armadio non abbastanza grande è l’aggiunta di una rastrelliera personalizzabile da appendere al lato dell’armadio o dietro la porta. Ci sono sul mercato tante soluzioni, con ganci, cestini e tasche, ideali per organizzare tutti i tipi di cianfrusaglie: chiavi, cappelli, occhiali, borse.

Una soluzione molto pratica è il gancio a fisarmonica che ci permette di avere dieci ganci in pochissimo spazio. È ideale in un ingresso per esempio, oppure in camera da letto o nella cameretta dei bambini, una soluzione molto versatile.

Se abbiamo spazio sul fondo dell’armadio, creiamo una mensola bassa. Non abbiamo bisogno di abilità da falegname per farlo. Ci basterà rivolgerci al nostro negozio di fiducia del fai-da-te per le staffe e le mensole da comprare.

Ecco le migliori idee per mantenere in ordine il guardaroba che avremmo voluto conoscere prima. Chiudiamo con un ultimo consiglio: aggiungiamo l’illuminazione al nostro armadio. Pulirlo e trovare quello che cerchiamo sarà più facile.