In Italia ogni giorno si consuma tantissimo caffè, dal mattino e in alcuni casi fino a sera.

Ogni momento è giusto per gustare una tazza di buon caffè. Se una volta a comandare in casa era la moka, oggi la soppiantano e affiancano anche numerose macchine. Queste producono un caffè più simile a quello del bar, sono più veloci e funzionano a cialde o ancor più spesso a capsule. Per conoscere le differenze tra le due consigliamo questo articolo.

Le capsule sono dosi monoporzioni di caffè in involucri rigidi, il cui contenuto è nascosto alla vista e di cui sappiamo davvero poco. Se siamo soliti usarle meglio sapere che le migliori capsule di caffè da acquistare sarebbero queste secondo un’indagine.

L’indagine

Altroconsumo ha compiuto l’indagine in questione analizzando 33 diverse capsule di caffè, distinguendole in base alla compatibilità con le macchine più diffuse. Le ha suddivise tra quelle che si usano con A modo mio, con Nespresso e con Dolce Gusto.

I campi di indagine sono stati tanti e diversi. Prima di tutto l’etichetta, per accertarsi vi fossero tutte le indicazioni obbligatorie: quantità, scadenza, tipo di miscela, origine e altro.

Non meno importanti le analisi in laboratorio per verificare la presenza o meno di alcune sostanze inerenti la conservazione e la purezza. Ma soprattutto per constatare la presenza di sostanze tossiche come l’Ocratossina A e l’Acrillamide. La prima è una muffa che si crea per effetto di condizioni climatiche sfavorevoli o a causa di materie prime, conservazione e lavorazione non adeguate. L’Acrillamide invece è una sostanza che si forma con le alte temperature in alimenti che contengono zucchero.

Una giuria di consumatori ed esperti ha poi assaggiato le varie tazzine di caffè senza averne informazioni, per giudicarle da un punto di vista olfattivo, visivo, gustativo-tattile e retrolfattivo.

Questi tutti i parametri di riferimento per l’assegnazione dei punteggi.

Le migliori capsule di caffè da acquistare sarebbero queste secondo un’indagine

Per quanto riguarda le capsule per A modo mio, la migliore sarebbe Lavazza qualità oro con un punteggio di 75, a un costo di 0,39 euro a capsula. Il miglior prezzo sarebbe però quello di Gran Crema compostabile di Don Jerez dell’Eurospin a 0,20 euro e con 64 punti totali.

Con Dolce Gusto invece al primo posto 4 marchi con un punteggio uguale di 69. Cioè Caffè Vergnano 1882 (0,25 euro), Conad Espresso corposo (0,23 euro) Bella Caffè Espresso della Lidl (0,20 euro) e Don Jerez Espresso dell’Eurospin (0,20 euro).

Per le capsule utilizzabili con macchina Nespresso il migliore sarebbe Nespresso ispirazione ristretto italiano (0,39 euro) con 71 punti. Il prezzo migliore sarebbe invece quello di altri tre marchi con 63 punti ciascuno: Kimbo Espresso Napoli (0,29 euro), Kimbo Espresso Armonia (0,28 euro) ed Esselunga Espresso intenso (0,26 euro).

Ma risultato super positivo è anche non aver trovato traccia di alcun contaminante nei 33 tipi di capsule presi in esame e aver constatato il rispetto dei parametri dell’Europa.